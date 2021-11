L'Ajuntament de Manresa ha iniciat la revisió del Pla de Mobilitat amb la previsió d'aprovar-lo el gener del 2023. L'actual és del 2012.

En un comunicat assegura que el ple permetrà la planificació de la ciutat des del punt de vista del transport públic, el transport privat, els desplaçaments a peu, els vehicles de mobilitat personal, les bicicletes, la seguretat viària o els aparcaments, entre altres aspectes.

En els darrers dies ja s’han iniciat els treballs de camp i les enquestes telefòniques sobre hàbits de mobilitat, que proporcionaran la fotografia de la situació actual, a partir de la qual s’afrontarà la redacció del nou pla.

L’Ajuntament de Manresa ha iniciat la revisió del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, una eina bàsica per a l’administració local per planificar de manera integrada les xarxes que conformen el sistema de transport de la ciutat i la mobilitat de les persones que hi viuen. Els treballs per afrontar el nou pla —que permetrà renovar el vigent, del 2012— es van iniciar fa uns dies amb la fase prèvia de diagnosi, en la qual es van fer sessions amb els grups municipals, tècnics de diferents regidories i el Consell de Mobilitat.

Dins aquesta mateixa fase, s’han començat a fer també un treball de camp i enquestes telefòniques que, amb un univers que inclou tota la població, permetran conèixer i avaluar els hàbits de mobilitat de la ciutadania de Manresa.

Els treballs inclouen una caracterització del trànsit a les entrades i sortides de la ciutat mitjançant aforaments i enquestes de vehicles; enquestes presencials als usuaris de transport públic (busos, Renfe i FGC); estudis per conèixer la demanda d'aparcament de diversos barris de la ciutat (diürna i nocturna); aforaments de vianants i bicicletes en diferents corredors urbans; anàlisi de la demanda de càrrega i descàrrega de diverses zones; i enquestes de mobilitat telefòniques a residents de Manresa. Aquesta darrera enquesta té com a objectiu la caracterització dels hàbits de mobilitat quotidiana dels ciutadans de Manresa i l’opinió que en tenen. Es realitza una mostra representativa per gènere, edat i districtes (repartides de forma proporcional), amb un procediment estadístic igual que el que utilitza l’Idescat per a les seves enquestes de mobilitat.

El recull de dades de la fase de diagnosi proporcionarà a l’Ajuntament la fotografia de la situació actual, a partir de la qual es començarà a treballar el nou pla, amb altres fases que inclouran la participació de la ciutadania, que hi podrà fer propostes. És previst que la diagnosi es pugui presentar entre finals d’any i principis del 2022.

Un pla amb objectius ambientals

Les propostes d’un Pla de Mobilitat tracten sobre la mobilitat des del punt de vista del vianant, la bicicleta, els vehicles de mobilitat personal, el transport públic, el vehicle privat, l’aparcament i el transport de mercaderies. Entre els seus objectius, hi ha el d’aconseguir una sostenibilitat mediambiental (amb la reducció de gasos d’efecte hivernacle); el de millorar l’eficiència dels sistemes de mobilitat; el d’aconseguir una accessibilitat universal; el de reduir l’accidentalitat, millorant la seguretat viària, i el d’aconseguir un repartiment més equitatiu de l’espai públic, donant més protagonisme als vianants.

Per a la realització d’aquest nou PMUS l’Ajuntament de Manresa va sol·licitar la col·laboració de la Diputació de Barcelona, que ha assumit el 50% del cost i ha licitat els treballs de redacció del pla, que tindrà una durada de sis anys, del 2023 al 2028.

Calendari previst

La redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Manresa està prevista en tres fases: