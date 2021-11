La Marató de TV3 torna a Manresa de la mà de l'entitat Manresa per La Marató, que ha programat una desena d'actes presencials i telemàtics per recaptar fons que es destinaran a aquest projecte solidari dedicat enguany la salut mental. Entre els primers, els actes presencials, per segon any consecutiu no hi haurà la tómbola solidària per respectar les mesures sanitàries de la covid, han explicat els organitzadors, que confien que el 2022 torni amb forces. Una de les noves activitats que recupera l’entitat és la venda de xocolatines solidàries per 3 euros, que es podran comprar en diferents forns de pa. D'altra banda, aquest any s’ha editat un clauer solidari amb la Taula de la Salut Mental que porta per lema “No hi ha salut sense salut mental”.

Una de les iniciatives que es recuperen és el sorteig d’àpats en restaurants del Bages. Diferents restauradors participaran en la preparació d'un àpat per La Marató de TV3. A mitjan de desembre, en col·laboració amb Althaia, hi haurà una xerrada sobre salut mental. Els dies 11 i 12 de desembre es farà una nova edició del tió solidari dins dels actes de la Fira de Santa Llúcia així com una parada solidària a benefici de La Marató. D'altra banda, el 12 de desembre el Centre d’Esports Manresa dedicarà un partit i un sorteig de samarretes a La Marató. El 18 de desembre es farà una ballada de sardanes en benefici de La Marató i el 19 de desembre hi haurà la Cursa per la vida al Parc de l’Agulla amb la col·laboració del Club Atlètic Manresa, el Parc de la Séquia i les Piscines Municipals. Aquest any inclourà una pedalada organitzada per l'Esport Ciclista Manresà i un pàdel solidari. El llistat d’actes continuarà el diumenge 19 de desembre. En col·laboració amb el Bàsquet Manresa, en el decurs del partit de l’ACB entre el FC Barcelona i el Baxi Manresa hi haurà un sorteig de les samarretes dels jugadors.

Hi ha altres activitats que s’estan acabant de lligar amb entitats i empreses de la ciutat que s'anunciaran properament.

A continuació pots veure el vídeo promocional de l'edició d'enguany de La Marató.