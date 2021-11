Celebrem que, per fi, es posi en marxa un Pla Director per a l’entorn de l’Agulla com a marc regulador, després de molts anys d’estira i arronsa entre els municipis de Sant Fruitós i de Manresa". L'associació per a la preservació del patrimoni natural de Manresa, Meandre, ha emès un comunicat per valorar la primera jornada del procés participatiu del Pla d’ordenació de l’entorn de l’Agulla. Fa notar que "l’alternativa proposada pel Pla director 'Reforç de la centralitat del parc' és il·lusionant i positiva, en el sentit de que, per fi, després de molts anys, protegeix l’àmbit i proposa que dins d'aquest només hi hagi recorreguts verds no motoritzats".

Considera que "avui l’amenaça més gran pel parc és l’encara vigent estudi informatiu proposat l’any 2007 d'un eix viari per enllaçar l’eix transversal i la C 16b. Aquest scalextric acabaria de segregar l’entorn de l’Agulla en els seus 360º. Sortosament, el nou Pla de Ordenació el considera totalment inapropiat amb els mateixos arguments que la delegació del Bages de la Institució Catalana de Historia Natural i Meandre".

En aquesta primera jornada explica que "hem proposat ampliar l’àmbit de l’Agulla cap el sud (entre el Guix i el Grau) per recuperar la connectivitat cívica dels camins del Grau i el camí d’aigua del ramal de la Sèquia de Viladordis i recuperar, mitjançant la seva renaturalització, el corredor ecològic entre les hortes del Poal i de Viladordis incomprensiblement tallat l’any 1995 per la construcció del Polígon del Grau, un polígon innecessari i eternament buit".