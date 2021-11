Intervencions quirúrgiques que s’han fet a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa s’han pogut seguir en directe al Congrés Mundial d‘Hospitals de Barcelona. «Ha impactat», assegura el cap de Formació i Desenvolupament de la Fundació Althaia, Bartomeu Ayala.

La retransmissió la va seguir des de Barcelona el cap del servei de Cirurgia d’Althaia, Pablo Collera, que participa activament en el projecte MAP+ de medicina i atenció personalitzada, el node d’innovació i tecnologia en salut creat per la fundació sanitària i assistencial, la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) i l’empresa Avinent.

En aquest cas el projecte es realitza amb la participació de l’empresa madrilenya Zerintia, que és qui hi aporta el programari informàtic. «Desenvolupa un programa que et permet connectar al quiròfan, exportar la imatge a un altre lloc i tenir-hi una relació directe». A Manresa ja s’han dut a terme experiències d’aquest tipus amb estudiants de la facultat de Medicina i fins i tot amb cirurgians d’Argentina en un intercanvi de tècniques quirúrgiques. Admet la possibilitat de tenir diferents visions d’una mateixa intervenció quirúrgica.

Collera opina que es tracta d’una aplicació que té un gran potencial sobretot des del punt de vista docent i de formació de futurs metges i cirurgians. «Durant el proper any madurarà encara més».

Instrumental quirúrgic articulat, innovació a l’hora d’agafar destresa amb les tècniques de laparoscòpia, o projectes per millorar els instruments de quiròfan, són altres activitats que es desenvolupen a través del projecte MAP+. També el de la realitat virtual, comenta Collera. Quan hi ha casos particulars o que mereixen una atenció especial per la seva complexitat «fem una reconstrucció» de l’òrgan que s’ha d’intervenir en 3D. «Es pot imprimir o es pot visionar a través de la realitat virtual. Això permet preparar més bé aquests casos». Es treballa perquè el projecte formi part de la pràctica clínica diària.

La cirurgiana d’Althaia Roser Farré va ser qui va exposar al congrés l’aplicació de tecnologia 3D en cirurgia i els avantatges que suposa en la planificació quirúrgica.