Durant el segon trimestre d’enguany, el termini mig de pagament de l’Ajuntament de Manresa es va situar en 40 dies, el millor dels darrers 3 anys i mig.

Arran de la crisi provocada pel covid-19, l’Ajuntament de Manresa va prendre la mesura de reduir el termini de pagament a proveïdors. Aquesta mesura ha consistit en reduir el termini de pagament de les factures i certificacions des de que s’aproven, així, analitzant aquest segon trimestre de 2021, el termini mig de pagament des de l’aprovació de les factures o certificacions ha estat de 20 dies.

I, el termini mig de tramitació de les factures ha estat de 20 dies més, per sota dels 30 dies màxims establert a la Llei de contactes del sector públic i, per sota de la mitja dels trimestres anteriors, que se situava al voltant de 28-30 dies.

De la suma del termini mig de tramitació (20 dies) més el termini mig de pagament (20 dies), resulta el termini mig de pagament d’aquest trimestre des del registre de les factures o emissió de les certificacions d’obra (40 dies) inferior al dels trimestres anteriors.

Segons l’informe trimestral de tresoreria, entre abril i juny l’Ajuntament va abonar 3.410 factures o certificacions d’obra per import total de 8.854.841 euros. D’aquestes, 1.799 pagaments per valor de 1.191.242 euros es van fer efectius fora del període legal de pagament de 60 dies, que representa un percentatge del 13,45% del total a nivell d’import i, un 52,8% del total a nivell de nombre de factures.

Cal aclarir, però, que d’aquestes 1.799 factures hi ha 1.757 de l’empresa subministradora de llum i gas, que presenta una factura per a cada comptador, el que provoca que es tramitin un gran nombre de factures per un únic concepte de despesa.

Si s’agrupen com a una única factura, el nombre de factures pagades fora del període legal de pagament passaria a ser de només 49 factures, que representen el 3,2% del total.