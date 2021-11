Els tallers de dinàmica de grup “Game Over Incivisme Fora de Joc!” es duran a terme en setze sessions quest curs 2021-22 a Manresa. L’activitat, adreçada als centres de secundària per l’alumnat de 4t d’ESO, es porta a terme als instituts Lacetània, Lluís de Peguera, La Salle, Oms i de Prat i l’escola Jeroni de Moragas. Les sessions arribaran a un total de 435 alumnes i es faran dins l’aula respectant els grups de convivència.

Aquests tallers s’emmarquen en el Programa de Civisme de l’Ajuntament de Manresa, són gratuïts i tenen l’objectiu de fer reflexionar els i les joves sobre els conflictes que provoquen les conductes incíviques.

Per aquest motiu, i durant una hora, l’alumnat participant desenvolupa un joc de rol que representa una nit de festa i, alhora, es reflexiona també sobre les mesures que cal prendre en temps de la Covid. En aquest joc de rol intervenen diferents personatges com executors i afectats de les accions incíviques juntament amb membres dels cossos de seguretat, cos d’emergències sanitàries i representants municipals.

Els joves experimenten quines són les conductes incíviques i quines conseqüències tenen dins el marc de la convivència en els espais públics de la ciutat, i d’altra banda, també empatitzen amb els afectats de les accions. Al final s’estableix un debat i es busquen solucions a les accions incíviques que han anat sorgint.

Objectius de “Game Over”

La dinàmica “Game over” té com a objectius principals sensibilitzar sobre les conseqüències de les accions incíviques per fomentar els processos de corresponsabilització entre els joves, reflexionar sobre els conflictes que generen les actituds incíviques, fomentar el sentiment de l’espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir respectuosament i empatitzar amb tots els agents implicats en els actes de la dinàmica.