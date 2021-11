Amb l’objectiu promoure la pràctica de l’activitat física en l’espai públic, des de la regidoria d’Esports de l'Ajuntament de Manresa es continua apostant per la instal·lació d’aparells a l’aire lliure dissenyats especialment per fer exercici físic i conformant els anomenats parcs urbans de salut.

Concretament, aquest parc de salut de la Font dels Capellans, situat a les antigues pistes de petanca que actualment estaven en desús, inclou 5 aparells que, malgrat que els pot utilitzar tothom, estan indicats per a persones majors de 60 anys (més 2 estructures per la pràctica de la Cal·listènia (realització d’exercicis utilitzant només el pes corporal com els Pull-up, Muscle up...) que està adreçat en especial a un públic jove.

Aquests és un servei d'accés lliure i gratuït que ofereix l'oportunitat de fer esport a l’aire lliure a tothom i en qualsevol moment del dia, i amb autonomia per dissenyar les seves pròpies rutines d'exercicis per tal de millorar o mantenir la seva capacitat física, incrementar l’autonomia en la pràctica de l’exercici físic i millorar el seu estat de salut.

Aquesta actuació ha tingut un cost total de 9.264 euros.

Està previst que properament també s’instal·lin dues taules de tennis taula antivandàliques a la Parada nova i un nou parc de salut al parc de Creu Guixera, al costat del CAP les Bases.