L’estiu de l’any passat un equip encapçalat pel director Ferenc Tolvaly (Hongria) va rodar una pel·lícula sobre el Cami Ignasià finançada pel ministeri de cultura hongarès. El proper 26 de novembre, dins de la 18a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, se’n farà la projecció al saló d’actes del Centre Cristianisme i Justícia (al carrer de Roger de Llúria, 13 de Barcelona). Abans, el passat 4 de setembre, coincidint amb l’estrena a Bucarest, ja es va poder veure a nivell intern a La Cova.

La pel·lícula, de 93 minuts de durada i que porta per subtítol L’esperança d’una nova vida, mostra el camí que prenen quatre joves hongaresos seguint la ruta que els traça el pare Josep Lluís Iriberri, expert caminant i guia espiritual de pelegrins. Al mateix temps que narra l’evolució interior dels pelegrins, la cinta recorre els paratges de la ruta ignasiana des d’Euskadi fins a Catalunya, passant per La Rioja, Navarra i Aragó. Iriberri farà la presentació del dia 26, que inclourà un col·loqui posterior al projecció.

Actualment, la pel·lícula encara es projecta a Hongria, on es va distribuir en una vintena de sales, i es preveu que hi estigui fins el mes vinent. Per arribar a les nostres pantalles caldrà que alguna distribuïdora s’hi interessi. El que sí que farà la Companyia de Jesús hongaresa serà cedir els drets de projecció sense ànim de lucre a tota la Companya de Jesús, de manera que les institucions jesuïtes i que li són afins puguin veure el film, que està doblat al castellà, a l’anglès i al francès. Per a la distribució de la pel·lícula cal adreçar-se a aquest correu: oficina.central@caminoignaciano.org.