L’auditori de la Plana de l’Om acollirà el dilluns 22 de novembre, a les 7 de la tarda, l’acte de presentació del projecte de futur del recinte de Fàbrica Nova, després que s’hagi fet pública la seva adquisició per part de l’Ajuntament de Manresa. És previst que l’antic complex fabril aculli un projecte universitari en el qual la tecnologia i el coneixement són els eixos nuclears. El projecte està liderat per la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), a través de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), i l’Ajuntament de la ciutat que formalitzen aquests dies les primeres passes d’un acord de llarg recorregut per desenvolupar el projecte. L’acte és obert a la ciutadania i ja es poden reservar localitats per assistir-hi.

A l’acte hi intervindran l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Daniel Crespo Artiaga; i el director de l’EPSEM, Pere Palà Schönwälder, entre altres.

A la sessió s’hi convidaran representants del teixit social, econòmic i polític del territori,i també és obert a la ciutadania. Cal reservar prèviament les localitats a través d’aquest enllaç.

Divendres passat, 5 de novembre, l’Ajuntament de Manresa va anunciar que ha arribat un acord amb la propietat de la Fàbrica Nova (InmoCaixa) per a l’adquisició de totes les propietats que té en aquest antic complex fabril. L’acord contempla la compra, per un valor de 12,3 milions d’euros, de les quatre finques: la que conté la nau principal (5.777 m2), el solar de la part posterior (5.571 m2), el subsòl (9.123 m2) i la finca que fa cantonada entre la Carretera del Pont de Vilomara i l’avinguda Bertrand Serra (943 m2).

De potent motor econòmic a espai en desús

La Fàbrica Nova va ser construïda entre 1922 i 1926, fruit de l’empenta de l’empresari Eusebi Bertrand i Serra, i durant prop de 70 anys va ser símbol del progrés i la prosperitat d’una ciutat amb un teixit industrial tèxtil potentíssim. De fet, va ser un dels recintes fabrils urbans del tèxtil més gran del país i, en el moment de màxima prosperitat, hi van treballar més de 3.000 persones, majoritàriament dones. Després d’una llarga crisi, la Fàbrica Nova va tancar portes el 1989, causant un fort impacte a la ciutat.

L’any 2000 el recinte va ser adquirit, a través de subhasta, per una propietat immobiliària que va plantejar un projecte basat en la construcció d’una gran superfície comercial (es preveien 37.000 metres quadrats de superfície terciària, l’equivalent a quatre camps de futbol) amb galeries comercials, sales de cinema, oficines i hotels. Un projecte que mai va tirar endavant malgrat que es van fer reiterades modificacions del planejament urbanístic per fer-lo viable.

Ara, després de 32 anys del seu tancament i de 20 anys d’operacions fallides, l’Ajuntament de Manresa pren la iniciativa per liderar amb la UPC i de la mà de l’Escola Politècnica Superior de Manresa, un canvi de rumb radical amb l’objectiu final que la Fàbrica Nova torni a ser un motor de transformació de la ciutat, en aquest cas des de la iniciativa pública. L’operació permetrà desencallar un àmbit històric, reconduir el model comercial proposat fa 20 anys i posar en marxa un projecte basat en el coneixement i la tecnologia que impactarà als barris i a la ciutat, i que tindrà també un abast supramunicipal.