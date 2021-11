El regidor de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa, Joan Calmet, va afirmar que la instal·lació de les càmeres de vigilància és una de les mesures per contribuir a reduir els delictes i també per generar més sensació de seguretat a la ciutat. De tota manera, i respecte a la seguretat a la ciutat, ell mateix es formulava pregunta i resposta tot dient: «Està tot solucionat? No, ni de bon tros. Tal com en aquest pou hi hem entrat de mica en mica, en sortirem de mica en mica».

El mateix regidor va reconèixer que, «d’un temps ençà, en els últims dos o tres anys, hi ha hagut un increment dels fets delictius o semidelicitius a la ciutat». Va afirmar, de nou, que «estem preocupats i hem de donar resposta a aquests fets», i una de les mesures per fer-ho és la instal·lació de les càmeres presentada ahir. Més enllà de les noves càmeres i respecte a les mesures anunciades per Ajuntament i Generalitat les últimes setmanes, el regidor insistia que «les coses que hem pogut fer amb certa intensitat han funcionat», referint-se a patrulles mixtes i el pla Tremall (vegeu desglossat).

De tota manera, va recordar que hi ha actuacions, com per exemple la posada en marxa d’una comissaria de proximitat al centre de la ciutat de Mossos d’Esquadra i Policia Local, que requereixen més temps. De fet, la previsió és que aquest equipament es posi en marxa a finals de l’any que ve.

Les vuit mesures que va anunciar l’Ajuntament són l’increment d’agents tant de la Policia Local com dels Mossos d’Esquadra que hi ha a la ciutat. En concret, en l’últim mes el cos local ha sumat quatre agents i ha convocat sis noves places, i els Mossos han afegit 15 efectius de seguretat ciutadana al Bages. També s’ha reforçat la presència policial al carrer dels diferents cossos de seguretat.

La tercera mesura és la creació d’una taula per a la seguretat, el civisme i la convivència, formada per associacions de veïns, comerciants, col·legi d’advocats i partits polítics.

La quarta mesura és la instal·lació de càmeres presentada ahir, la cinquena és reforçar projectes socials, en especial per a una part de la població jove exclosa del sistema, la creació d’un grup intern interdisciplinari a l’Ajuntament per coordinar les accions socials i eliminar grups de conflicte; il·luminar i netejar espais on es concentren ciutadans que són l’origen d’alguns dels problemes d’incivisme i, finalment, fer una revisió de les llicències dels establiments que generen més conflictivitat a Manresa.

Pel que fa a algunes d’aquestes mesures, el mateix regidor va recordar ahir que hi ha problemes en especial en els de certes conductes, com el de persones que tenen determinades addiccions i que consumeixen al carrer, que no es poden resoldre amb mesures policials i que s’han de solucionar des d’una perspectiva més social.