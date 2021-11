L’Ajuntament de Manresa ha posat en marxa la revisió del pla de mobilitat amb la previsió d’aprovar-lo el gener del 2023. El pla va ser aprovat definitivament el 21 de juny del 2012. La prescripció és que tots els municipis de més de 50.000 habitants –i que hagin de prestar el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers– tenen l’obligació de disposar d’un pla, que s’ha de revisar cada sis anys com a màxim, independentment de la seva durada. La previsió era que a l’inici del mandat 2019-2023 se’n redactaria un de nou.

Segons ha informat l’Ajuntament, s’han iniciat els treballs de camp i les enquestes telefòniques sobre hàbits de mobilitat, que proporcionaran la fotografia de la situació actual, a partir de la qual s’afrontarà la redacció del nou pla.

Els treballs inclouen una caracterització de la mobilitat amb mesuraments de la intensitat de trànsit, enquestes presencials als usuaris de transport públic (busos, Renfe i FGC); estudis per conèixer la demanda d’aparcament de diversos barris de la ciutat (diürna i nocturna); comptabilització de vianants i bicicletes en diferents corredors urbans; anàlisi de la demanda de càrrega i descàrrega de diverses zones; i enquestes de mobilitat telefòniques a residents de Manresa. Aquesta darrera enquesta té com a objectiu la caracterització dels hàbits de mobilitat quotidiana dels ciutadans de Manresa i l’opinió que en tenen. Es realitza una mostra representativa per gènere, edat i districtes (repartides de forma proporcional), amb un procediment estadístic igual que el que utilitza l’Idescat per a les seves enquestes de mobilitat.

El recull de dades de la fase de diagnosi proporcionarà a l’Ajuntament la fotografia de la situació actual, a partir de la qual es començarà a treballar el nou pla, amb altres fases que inclouran la participació de la ciutadania, que hi podrà fer propostes. És previst que la diagnosi es pugui presentar ben aviat.