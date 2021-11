Manresa i la Catalunya Central disposaran d’un dels 10 equips que la Generalitat desplegarà a tot Catalunya per tractar trastorns de salut mental d’alta complexitat que pateixen joves de 12 a 25 anys. L’equip de la capital del Bages el gestionarà la Fundació Althaia.

Una de les ideòlogues d’aquest nou pla és la cap de la divisió de Salut Mental de la fundació sanitària manresana, Àurea Autet, que ahir va participar en la presentació del projecte al costat del conseller de Salut, Josep Maria Argimon. A més a més, Autet dirigirà l’equip de les comarques centrals.

Proactius

La iniciativa suposarà una forma innovadora d’abordar el tractament de persones amb trastorns d’alta complexitat. La manera d’arribar-hi no serà adreçar-les a un centre salut mental, sinó que seran els professionals els qui es desplaçaran al seu domicili o allà on faci falta per atendre-les, va assegurar Autet. «Serem proactius i els anirem a buscar, i no pas esperar que vinguin»

A més a més, en aquests equips no hi haurà tan sols especialistes mèdics, sinó també treballadors i educadors socials. Es parteix de la base que un trastorn d’aquest tipus no es pot abordar només des del punt de vista mèdic, i que té derivades com conflictes en l’entorn social i familiar, educatiu, laboral i, fins i tot, judicial. Aquí, el canvi de paradigma. No es tractarà el problema d’un pacient en departaments estancs com fins ara, sinó d’una forma multidisciplinària i conjunta. «És un primer pas per canviar el model d’atenció de la salut mental», va destacar Autet.

La presentació de la iniciativa es va fer ahir a Collbató, on els futurs professionals d’aquests anomenats equips guia s’han estat formant durant una setmana per implementar el projecte que es posarà en marxa immediatament. A més a més d’Argimon i Autet, també hi van participar el president del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions, Joan Vegué, i la psiquiatra clínica membre d’un equip, Vanessa Vilella.

Argimon va destacar que la salut mental és una de les prioritats del departament, i Vegué va explicar que l’atenció s’adreçarà a joves d’entre 12 i 25 anys perquè «se’ns escapen de la xarxa de salut mental. Hem tingut moltes dificultats per atendre’ls correctament i calien nous programes per arribar-hi». També es considera que, com més precoçment s’atengui una patologia d’aquest tipus, millors resultats s’obtenen. L’objectiu final és «que la gent que entri en el programa recuperi el seu projecte vital», va remarcar Autet.