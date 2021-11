Les obres de millora de l’accessibilitat que Renfe està duent a terme al baixador de Vacarisses-Torreblanca han obligat a interrompre la circulació ferroviària entre Terrassa i Manresa aquest cap de setmana. Aquesta incidència afecta les línies R4 i R12 de Rodalies, i per això s’ofereix un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Terrassa i Manresa. Així doncs, pel que fa a la línia R4, es manté el servei de tren entre Sant Vicenç de Calders i Terrassa, però serà per carretera entre Terrassa i Manresa, i el mateix passarà amb l’R12, que s’haurà de fer per carretera el tram entre Terrassa i Manresa, mentre que es mantindrà el servei ferroviari entre l’Hospitalet i Terrassa i entre Manresa i Lleida.

Renfe va iniciar les obres de millora d’accessibilitat de l’estació de Vacarisses-Torreblanca, així com la renovació i modernització dels equipaments de l’estació el mes de juliol passat, amb una inversió de 2,4 milions d’euros.

Els principals treballs preveuen la construcció d’un pas elevat que connectarà les dues andanes, s’allargaran les andanes i s’hi farà una nova zona d’aparcament, a part de millorar el que ja hi ha.

A més a més de les actuacions a l’estació de Vacarisses-Torreblanca, el pla d’accessibilitat també ha desenvolupat millores a les estacions de Sant Miquel de Gonteres, Vacarisses, Sabadell Centre, Castellbell i el Vilar-Monistrol, Viladecavalls i Manresa.

Aquests treballs han suposat una inversió a la línia R4 nord propera als 13 milions d’euros en el tram Sabadell–Manresa. Aquesta actuació complementa d’altres emmarcades en el Pla de Rodalies 2020-2030.

Aquest pla preveu programes per millorar la fiabilitat del servei, la informació i l’atenció al client; i també per augmentar la capacitat i les prestacions de la xarxa ferroviària.