El divulgador científic Marc Boada, popularitzat pel programa de televisió Quèquicom del canal 33, va ser a l'escola L’Espill de Manresa on va muntar un forn al pati per fondre metall.

Els alumnes van poder tocar un meteorit de 3.500 milions d’anys. Va explicar com els antics egipcis n’extreien el ferro per fer-ne armes i que ell s'havia estimat més fer-se un ganivet de pelar patates.

Els alumnes han pogut veure com de la malaquita sortia el coure i com, en ser fos, han anat canviant les propietats d'aquest mineral. La sessió ha servit per prendre consciència de la importància dels metalls que hi ha a les llaunes, mòbils i altres dispositius electrònics.

L’eslògan de la Setmana de la ciència que es celebra del 12 al 21 de Novembre és “Viu la ciència” i l'escola manresana ha volgut mostrar als alumnes la màgia dels minerals amb aquesta activitat.

Durant la seva intervenció, Boada ha explicat que els minerals són "la matèria prima d’allò que fem servir en el dia a dia i que els homes i dones de la prehistòria ja van descobrir perquè, igual que nosaltres, es plantejaven preguntes com: 'Què passaria si...?'". El comunicador i divulgador va recordar que fer-se preguntes sempre ha estat important per fer descobertes i avançar.