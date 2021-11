Cecília Puigcercós Vidal (Manresa, 25 de febrer del 1917), va morir diumenge i el funeral per la seva ànima tindrà lloc aquest dimarts a les 11 del matí a la parròquia de Crist Rei on sempre anava a missa.

Va néixer al carrer d’Àngel Guimerà i va passar més de mitja vida al de Vallfonollosa on es va instal·lar la seva família quan ella tenia dos mesos. Després ha viscut amb una neboda, al carrer de l’Alcalde Armengou.

Com recordava en una entrevista publicada a Regió7, va veure governar Macià i Companys, va viure la guerra i el racionament de la postguerra. Va ser brodadora i va tenir una botiga de llenceria al carrer de Vallfonollosa. Per al seu centenari, l'Ajuntament de Manresa va fer-li un homenatge, tal com publicava aquest diari.