L'augment de positius de coronavirus que ha fet pujar els indicadors de seguiment de l'epidèmia té el seu reflex a nivell hospitalari. A Manresa hi ha hagut una altra víctima mortal de la covid-19 a la Fundació Althaia que fa elevar el total de morts pel coronavirus als centres assistencials de la ciutat a 467, dels quals 333 a Althaia i 134 a sant Andreu.

La setmana passada, a Althaia ja hi va haver una altra defunció a causa de l'epidèmia que posava fi a cinc setmanes seguides sense víctimes mortals.

Si fa una setmana el dubte era si hauria estat un repunt puntual o si tindria continuïtat, hores d'ara el que es pot dir és que a banda de la nova mort comunicada hi ha 14 persones ingressades per covid, de les quals 3 són a la Unitat de Cures Intensives.

La setmana passada hi havia 12 ingressats dels quals 1 a l'UCI. La setmana anterior, la del 2 de novembre, hi havia 5 ingressats cap dels quals a l'UCI. Des d'aquella data les dades han anat augmentant. Hi ha més ingressats a planta i a l'UCI.

Pel que fa a les altes a pacients ingressats a Althaia , la dada acumulada des del març del 2020 és 2.961, dotze més que la setmana anterior.

Sant Andreu encara es manté sense ingressats amb covid-19.