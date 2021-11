L’aplicació mòbil de la Fundació Althaia ha incorporat sis noves funcionalitats que se sumen a les que ja estan operatives i que contribueixen a apropar encara més la tasca que fan els professionals a la ciutadania. Aquest increment de funcionalitats permet que els usuaris puguin realitzar més tràmits de manera online, fent un nou pas endavant en l’eliminació de l’ús tradicional del paper, amb els beneficis mediambientals, d’accessibilitat i d’optimització de recursos que això comporta.

Una de les noves funcionalitats més destacades és la Sala d’espera de quiròfan que permet que els acompanyants puguin seguir l’evolució de la intervenció quirúrgica del seu familiar en temps real. A més, a partir d’ara, amb l’app d’Althaia també es pot confirmar l’arribada al centre quan es té una visita programada sense necessitat de passar pel pedestal o consultar la llista d’espera.

Aquest novembre, la institució inicia una campanya de difusió que permetrà que els usuaris d’Althaia i la ciutadania en general puguin conèixer l’aplicació i totes les funcionalitats que ofereix. Es faran accions als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, així com també a l’interior dels centres amb la difusió d’informació i missatges mitjançant cartells, tríptics i les pantalles ubicades a les sales d’espera.

Sala d’espera de quiròfan

La nova funcionalitat de la Sala d’espera de quiròfan s’activa en el moment que el pacient ingressa a l’àrea quirúrgica de l’hospital. L’administrativa facilita un codi al pacient que l’acompanyant haurà d’introduir a l’app per poder fer el seguiment. Si l’acompanyant té vinculat el pacient a l’aplicació d’Althaia, podrà fer el seguiment des de l’Àrea personal i, per tant, ja no necessitarà aquest codi.

La Sala d’espera de quiròfan ofereix informació de quatre moments diferents de la intervenció: l’entrada al Bloc quirúrgic, l’inici de la intervenció, el final i l’entrada a l’àrea de reanimació i la sortida del Bloc quirúrgic.

Una eina del 2017

L’app d’Althaia és una eina digital que va néixer l’any 2017 i que des de llavors no ha parat de créixer i evolucionar. L'any 2019 va llançar-se la fase 2 amb noves funcionalitats que ja permetien que els usuaris poguessin fer algunes gestions de manera online. Aquest 2021 s'han incorporat sis noves funcionalitats que se sumen a les que ja estan operatives, i el treball continua endavant. Per això, els diferents equips de la institució que hi estan implicats segueixen treballant en noves versions d’aquesta eina digital de gran potencial per tal que pugui incorporar altres solucions que siguin d’utilitat, tant per als usuaris com per als professionals.

Noves funcionalitats

Sala d’espera de quiròfan: permet fer el seguiment d’una intervenció en temps real.

Confirmació de cita: quan l’usuari té una visita o una prova, pot confirmar la seva arribada al pedestal del centre (Hospital Sant Joan de Déu o CSAM) sense necessitat de fer cua.

Llista d’espera: l’usuari pot consultar si està en la llista d’espera d’una prova, consulta o intervenció.

Pacient ingressat: el pacient pot conèixer els seus professionals de referència durant l’ingrés. També pot veure les proves que té programades durant aquest ingrés.

Pacient urgències: s’ofereix informació d’Urgències, com documents o fulls informatius.

Visualització imatge clínica: des de l’apartat Històric de cites l’usuari pot visualitzar el resultat de les proves de diagnòstic per la imatge.

Funcionalitats ja existents

Gestió de cites: permet consultar i gestionar les cites. Es poden sol·licitar canvis i anul·lacions, consultar la preparació de les proves i descarregar-vos el justificant.

Althaia escolta: l’usuari pot expressar la seva opinió, fer agraïments, suggeriments, queixes i reclamacions.

Elecció de menú: si el pacient segueix una dieta basal pot triar el menú.

Grups de pacients: informació de salut recomanada pels professionals d’Althaia.

Urgències: per visualitzar els temps d’espera d’urgències a l’hospital i a l’atenció primària.

Notícies: darreres notícies d’Althaia.

Centres: informació sobre tots els centres d’Althaia.

A prop dels usuaris

L’app d’Althaia és un clar exemple de l’aposta que fa la institució per a la implementació de nous models que facilitin i apropin la relació entre usuaris i professionals. Són iniciatives que en alguns casos també eviten desplaçaments i redueixen la pressió assistencial i, a més, possibiliten que l’assistència i la informació sigui més còmoda i accessible, optimitzen els recursos assistencials i administratius i ofereixen informació de salut fiable.

Descàrreca i accés a l’Àrea personal

L’aplicació és accessible per mòbils Android i IOS. Cal recordar que, a més, l’app d’Althaia disposa d’un espai restringit per a cada usuari, és l’Àrea personal. En breu, s’habilitarà una zona a la pàgina web d’Althaia que permetrà donar-se d’alta de manera online, però de moment cal adreçar-se als taulells d’admissions per a poder fer aquesta alta.

Des de la pàgina web també és possible accedir a l’Àrea personal, de manera que els usuaris poden fer ús d’aquestes funcionalitats a través de l’app o de la pàgina web.