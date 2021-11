El Palau Firal de Manresa acollirà aquest dimecres, 17 de novembre, a partir de les 6 de la tarda, una nova sessió oberta a la participació a tothom en el procés per redactar el Pla Director Urbanístic (PDU) de l’Agulla. En la sessió de demà es farà una taula rodona amb els especialistes que han participat de la redacció del document, per aprofundir en el contingut del document relacionat amb mobilitat, l’avaluació ambiental i les activitats col·lectives.

A la primera part de la trobada, cadascun dels participants parlarà del PDU des d’un punt de vista diferent, i tot seguit es resoldran els dubtes pertinents. Les ponències estaran vinculades als següents eixos de treball: Territori i Paisatge, presentat per Francesc Cañas Soler, ACC Assessors Ambientals de Catalunya; Usos i activitats, a càrrec de Gemma Fernández, cap del servei d’actuacions estratègiques de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori; i Mobilitat, a càrrec Aleix Vigo Macià, AIM Assessoria d’infraestructures i mobilitat. La segona part de la trobada serà en format taula rodona, on tothom qui ho vulgui podrà fer les seves aportacions.

La setmana passada ja hi va haver una primera sessió informativa en la qual es va presentar de forma més genèrica el document d’avanç del Pla Director.

Per facilitar la participació i el seguiment de la ciutadania, l'acte de demà també es retransmetrà en directe i posteriorment estaran disponibles a la plataforma participa.gencat.cat.

El procés participatiu té previst continuar els dissabtes 20 i 27 de novembre, d’11 h a 13 h, que es preveu fer dues passejades participatives, que començaran al punt d’informació Infoséquia del Parc de l’Agulla i que serviran per recollir les percepcions i opinions de les persones usuàries de l’espai. El recorregut a l’aire lliure permet que l’anàlisi tingui una dimensió física, reconeixent l’espai i els elements que l’estructuren.

La darrera de les sessions obertes serà el taller presencial que es farà al Palau Firal el dia 1 de desembre de 18 h a 20 h, en el qual es tractaran totes aquelles propostes que les persones que hi participen vulguin fer-hi constar. En paral·lel a totes aquestes trobades, es farà un treball amb els principals centres educatius implicats que permetrà donar veu a la gent jove, i ampliar així els punts de vista que es recullen en aquest procés.

Per inscriure’s i informar-se de les diferents accions participatives es podrà consultar el web participa.gencat.cat o seguir les xarxes socials dels Ajuntaments de Manresa i de Sant Fruitós del Bages, a banda de la informació que s’ubicarà en diversos punts dels dos municipis. També es podrà consultar tota la documentació relativa al PDU al Punt informatiu Infoséquia, al Parc de l’Agulla, durant el temps del procés participatiu.

El Pla Director Urbanístic de l’àmbit de l’Agulla

El Pla Director Urbanístic de l’àmbit de l’Agulla (PDU) té per objecte crear el marc urbanístic i territorial adequat que permeti explotar les potencialitats d’ampliació del parc de l’Agulla per tal que esdevingui l’espai de lleure i esbarjo de referència del Pla de Bages, amb coherència amb els seus valors ambientals, paisatgístics i patrimonials, interconnectada amb els nuclis urbans i amb estratègies de desenvolupament clares d’acord amb les necessitats del territori i de la seva gent. Per fer-ho possible cal comptar amb la col·laboració de la ciutadania des de l’inici, i és en aquest context on es planteja el procés participatiu, tal com es va explicar en la presentació que es va dur a terme a final d'octubre.

Tota la informació del procés està disponible al portal participa.gencat.cat/processes/pduambitAgulla, on també es pot participar omplint un qüestionari sobre l'Agulla, fent noves propostes o donant suport a les existents.