A proposta de Fem Manresa, demà es debatrà al ple una moció perquè l’Ajuntament habiliti un canal municipal de denúncia per l’incompliment de la normativa de la Llei de Regulació de Preus del Lloguer. La formació fa notar que, "des del setembre de 2020, quan es va aprovar al Parlament gràcies a la pressió del moviment per l’habitatge, tan sols s’han interposat onze multes a tot Catalunya per preus abusius en els contractes". Recorda que "la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge detalla que els anuncis de pisos han d’informar del valor de l’índex de referència actualitzat, de l’import de la renda del darrer contracte i de la superfície útil de l’habitatge. Però la realitat és que avui en dia, després de més d’un any de vigència de la llei, encara hi ha molts anuncis d’immobiliàries, administradors de finques i portals de lloguer que incompleixen sistemàticament la llei".

Davant d’aquesta situació, qualsevol persona pot interposar una denúncia a l’Agència Catalana de Consum, però Fem planteja que l’Ajuntament faci un pas més i faciliti una canal més proper a la ciutadania per fer aquesta denúncia, al mateix temps que "expliqui a les manresanes la possibilitat de denunciar aquestes situacions". A més, també demanen que l’Ajuntament recordi aquesta obligatorietat a immobiliàries i portals de lloguer, així com a la Cambra de la Propietat, per tal que facin efectiva la llei i també incloguin un anunci amb aquesta possibilitat de denúncia al seu espai.

A part d’aquesta moció, la candidatura municipalista també n’ha presentat una altra per la defensa del territori i de rebuig al projecte dels Jocs Olímpics d’hivern 2030, ja que consideren que en el moment de crisi climàtica actual és un sense sentit proposar la celebració d’uns jocs olímpics d’hivern a Catalunya. Al mateix temps, també argumenten que aquesta proposta no beneficiarà a les persones que viuen als territoris directament afectats, "tal com fa creure qui defensa el projecte, sinó que, al contrari, només beneficiarà un turisme concret que encarirà el nivell de vida de les pirinenques".

Finalment, també han presentat una moció, juntament amb l’equip de govern, de suport als quatre bagencs acusats després de la Marxa per la Llibertat de 2019. Als quatre joves se’ls acusa de desordres públics, atemptat contra l’autoritat, danys i lesions, tant per part de la Generalitat com per part de la Fiscalia sense cap mena de prova que ho acrediti.