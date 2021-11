L’Ajuntament de Manresa ha iniciat avui diversos treballs per a la millora de la seguretat vial als camins escolars de la ciutat. Les actuacions han arrencat a l’itinerari de l’escola Ítaca, al carrer Sant Maurici, al tram situat entre els carrers Divina Pastora i la carretera del Pont de Vilomara. Posteriorment, actuarà als camins escolars de l’Escola Bages, i als itineraris que passen pels carrers Pica d’Estats, carretera de Santpedor, avinguda dels Dolors i carrer Francesc Moragas.

De forma global, les actuacions estan adreçades a millorar la seguretat dels desplaçaments a peu cap a les escoles, millorant la visibilitat i la seguretat dels passos de vianants i de les cruïlles, amb repintat de passos de vianants, la instal·lació de noves senyalitzacions verticals i horitzontals, instal·lació de reductors de velocitat i instal·lació de pilones, entre altres accions.

El paquet d’actuacions tenen un pressupost global de 47.798 euros i una durada de dos mesos aproximadament.

Les actuacions previstes són les següents:

Camí escolar de l’Escola Ítaca ( carrer Sant Maurici, al tram entre el carrer Divina Pastora i la carretera Pont de Vilomara): es millorarà la visibilitat dels passos de vianants i de les cruïlles, repintant els passos de vianants, senyalitzant nous aparcaments de motos abans de passos de vianants i senyalitzant l’estacionament en les cruïlles per millorar-ne la visibilitat. S’instal·laran dos reductors de velocitat de cautxú.

Els Camins Escolars, un projecte de ciutat

L’Ajuntament de Manresa ha treballat els darrers anys amb l’objectiu que els camins escolars siguin un projecte de ciutat per la formació i l’educació en valors des de l’autonomia, la solidaritat i la bona convivència. El Camí Escolar és també un itinerari que facilita que els infants vagin i tornin a peu de l’escola de manera segura. Ha de ser reconegut per aquells que l’utilitzen però també per la resta de ciutadans que en fan ús.

L’objectiu principal doncs, és actuar sobre l’entorn de les ciutats per fomentar l’activitat física de la població i l’autonomia personal dels infants i disminuir l’ús del vehicle privat i la contaminació associada, afavorint una mobilitat sostenible.

Des d’un punt de vista de mobilitat, es millora la cohesió social dels barris i la recuperació de l’espai públic per a tothom. La prioritat són tots els vianants i l’aplicació de mesures que garanteixin la seguretat viària, redueixin l’accidentalitat i fomentin el respecte entre els usuaris. Cada Camí Escolar es desenvolupa en un entorn concret que té la seva pròpia idiosincràsia i permet treballar per a la qualitat de l’espai públic a través de mesures com la pacificació del trànsit, transport públic, semàfors, passos de vianants i adaptació d’aquests per a persones amb mobilitat reduïda, entre d’altres accions.