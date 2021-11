Comença la transformació de la part del pati del Casino de Manresa de la banda de la Casa Lluvià en un jardí de flors d'espècies arbustives plantades dintre de set cercles i semicercles. La inversió és de 42.636 euros i anirà acompanyat de nou cadires, reg per degoteig i una nova font.

Mentre les plantes arrelen estaran protegides i el jardí serà planament operatiu a la primavera.

L'actuació ha estat presentada pel regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet; la regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans, Rosa M. Ortega, i membres del Consell Municipal de Gent Gran.

Les plantes tindran coloracions i moments de floració diferents perquè se'n pugui fruir durant tot l'any.

El fet que estigui en un punt cèntric de la ciutat, a peu pla ha estat ben valorat pel Consell de Gent Gran.

L'actuació no afectarà l'esplanada central del pati, on se celebren actes a l'aire lliure, i complementarà l'espai per al joc infantil que hi ha a la banda del Kursaal perquè el resultat final sigui un espai de trobada intergeneracional.

El regidor Huguet ha explicat que aquest projecte dóna compliment a un dels compromisos del Pla d'Actuació Municipal de dotar la ciutat d'un jardí que sigui un espai de repòs, amb vegetació i accessible per a tothom.