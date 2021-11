L’equip Dynamics UPC Manresa, format per més de 40 estudiants de diferents graus en enginyeria de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la UPC, ha tornat a complir, i fins i tot a superar, els objectius fixats en l’edició italiana de la Formula Student, que ha tingut lloc a mitjans d’octubre al circuit Riccardo Paletti (província de Parma, Itàlia). Després d’un estiu ple d’emocions amb el vehicle monoplaça DYN-05, l’equip de la capital del Bages es va aventurar a participar, el mes passat, en la que ha estat l’última cursa d’enguany de la competició internacional Formula Student, i quin millor comiat per a un vehicle de competició que fer-ho reduint el temps d’acceleració més enllà dels objectius previstos per part de l’equip.

I és que un cop finalitzada l’edició nacional de Formula Student Spain, que va tenir lloc del 4 al 8 l’agost al circuit Barcelona-Catalunya, a Montmeló, l’equip de Manresa va disposar de poc menys d'un mes i mig per posar de nou a punt el vehicle per a l’edició italiana. Un temps que van dedicar, majoritàriament, a testejar i ajustar el set-up de la suspensió, la caixa de canvis i el motor.

Aquesta inversió de temps ha donat els seus fruits, ja que han aconseguit reduir la mitjana de temps en 0,5 segons, tant a la prova d’acceleració (que es fa en un recorregut que va de 0 a 75 metres), com en l’anomenada Skid Pad (prova en la qual el vehicle ha de recórrer dos cercles oposats, en forma de 8).

Uns resultats que, juntament amb les posicions aconseguides durant l’estiu, han encoratjat l’equip a perseguir objectius més ambiciosos per a la temporada que ve, com són: consolidar-se com el tercer equip estatal en combustió i superar els 500 punts en les competicions. “Es tracta d’una visió realista del que podem aconseguir”, asseguren els futurs enginyers i enginyeres, que ja treballen en el disseny del que serà el proper vehicle de competició, el DYN-06.

Les fites a Montmeló amb monoplaça DYN-05

L’equip Dynamics UPC Manresa va aconseguir posicionar-se, l’agost passat, al novè lloc a la classificació general d’entre un total de 17 equips participants a la Formula Student Spain al circuit de Barcelona-Catalunya, el millor resultat aconseguit mai per aquest equip a Montmeló. Ho va fer després de millorar el mapa de motor i el canvi de marxes del DYN-05 i de participar en les sessions de tests intensius. De fet, va ser l’únic equip català de les categories de vehicles de combustió i elèctrics que va finalitzar totes les proves dinàmiques de l’edició espanyola de la competició.

L’equip de l’EPSEM va participar en totes les proves, tant dinàmiques com estàtiques, millorant el resultat en les darreres en comparació a l’any anterior, entre les quals va assolir el tercer lloc Cost Report Presentation, la prova de justificació de costos i d’exposició de l’estudi de viabilitat potencial de fabricació en sèrie del vehicle, amb una puntuació de 96/100.

La web de Dynamics UPC Manresa és aquesta.