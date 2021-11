Si els vianants del centre i el Barri Antic de Manresa no es fixessin en el calendari podrien pensar que estan a les portes del Nadal. La il·luminació típica de les festes ja és a molts dels carrers. S’ha girat la truita respecte a els anys anteriors, quan els llums arribaven a darrera hora en alguns carrers, i el Guimerà ha apostat per una il·luminació típica a tot el carrer, a diferència de l’any passat, quan només se’n va col·locar davant els establiments que l’havien pagat i no va satisfer a molts dels que s’hi passejaven, tenint en compte que és el principal eix comercial de la ciutat.

«Hem volgut que el carrer estigui maco per Nadal», afirma la presidenta de l’Associació de Comerciants del Guimerà, Neus Uró. Aquest any s’han trobat amb el mateix problema que altres anys: moltes de les grans firmes que hi són presents no han col·laborat a sufragar els costos de la il·luminació. «Fa uns anys que alguns hi col·laboren, però són una minoria. Els responsables expliquen que és la premissa que segueixen per no haver de pagar a cada una de les ciutats on tenen establiments», afegeix. Al Guimerà també hi haurà el tió amb el que molts vianants s’aturen a fer fotos, i que l’any passat, encara amb importants restriccions com a conseqüència de la pandèmia, no van col·locar.

Però no només n’hi ha al Guimerà, sinó també, i des de fa un mes, a emplaçaments com el Sobrerroca, el Joc de la Pilota, el del Carme, la plaça Europa i Infants. A part, també hi ha elements decoratius de l’Ajuntament, com la rotonda de la Bonavista i l’angelet d’onze metres d’alçada de Crist Rei. La previsió d’un dels instal·ladors és acabar de col·locar tots els llums d’aquí a pocs dies.