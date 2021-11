Comerciants del centre de Manresa acumulen més estoc als magatzems davant la possibilitat del desabastiment de productes, però ho fan més motivats pels rumors que no pas per una constatació real que estiguem a les portes d’una crisi. Reconeixen que hi ha clients esparverats que, pel temor a no poder comprar els regals de Nadal, han avançat les compres unes setmanes abans de la campanya pròpiament dita. En tot cas són una minoria i els botiguers asseguren que gairebé tots els productes estaran als aparadors i a les prestatgeries pel Black Friday i fins a les festes.

Tot i que el comerç rutlla i els establiments perceben símptomes de recuperació, alguns confessen que diferents proveïdors no disposen de tots els productes, sobretot electrodomèstics de gamma alta, i que a vegades els clients han d’esperar un temps indeterminat, en alguns casos concrets mesos, per adquirir-lo. «Hi ha manca en diverses línies de productes, però més que res rentaplats, sobretot els que tenen tercera safata. També alguns forns i televisors. Els proveïdors ens han dit que els hi falten les gammes més altes perquè necessiten més components que un aparell més senzill. I a conseqüència de la mancança, fabriquen els més senzills», explica Teresa Casasayas, una de les encarregades d’electrodomèstics Márquez de Manresa.

Quan els clients busquen un producte concret i la botiga no en disposa, ofereixen «la millor alternativa mostrant altres models». Els distribuïdors diuen als comerciants que, a part de la disminució de subministrament de matèries primeres, hi ha molt endarreriment i no s’ha cobert encara la demanda atenent que, durant l’etapa més dura de la pandèmia, moltes empreses van estar un temps sense produir peces. En alguns casos no atrapen la demanda que hi ha actualment. «Diversos proveïdors ens diuen que aviat no hi haurà productes concrets i que no cal ni que en demanem», detalla. Això ha comportat un augment en el preu final, tot i que encara es nota poc a la butxaca dels consumidors.

En tot cas, en aquesta botiga del centre de Manresa veuen que els clients compren amb una altra actitud i, com que des del confinament han faltat alguns productes concrets arreu molt sol·licitats, n’hi ha que estan disposats a esperar. «Abans era impensable el client esperés un mes i ho volia, pràcticament, pel mateix dia», afirma. Malgrat l’alarma, la falta de productes concrets i les dificultats per proveir el sector comercial, i concretament el dels electrodomèstics, no és nou i s’està produint des de l’inici de la pandèmia. «Potser fa un any i mig encara hi havia molt estoc a tot arreu, però a mesura que s’ha anat acabant no han donat tan a l’abast», explicita.

Aquest establiment i d’altres de venda d’electrodomèstics, com Miró i Milar tampoc temen per la campanya pel Black Friday ni la de Nadal. Asseguren estar proveïts de productes i en cas de Miró tenen «un estoc important», segons el responsable de l’establiment, Marcos Pastocchi, perquè la cadena a la vegada és proveïdora, tot i que ara tenen més productes al magatzem. Aquests establiments encara perceben la preocupació per un altre rumor, el de l’apagada energètica, i continuen venent fogonets i, a part, veuen clients previsors que ja compren els regals de Nadal. Els possibles productes estrelles de les festes seran les fregidores sense oli i les cafeteries anomenades superautomàtiques.

Hi haurà joguines

Proveïdors de joguines també han avisat als establiments que algunes arribaran tard. «Ens estan dient que retardaran alguns productes, però ja ha passat altres anys. Ens espanten i per això es comenta que no hi haurà producte, tot i que és cert l’arribada de joguines és més lenta. Però no hi haurà cap nen sense joguines. Potser puntualment hi haurà coses que s’esgotaran. El que falla és la matèria primera, però no de les joguines sinó en tots els àmbits», explica Francina Pulido, propietària de l’establiment Eurekakids de Manresa.

Algunes joguines molt concretes tarden entre una setmana i deu dies més, però no creuen que els temors estiguin ben fonamentats i per aquest motiu esperen una campanya nadalenca molt semblant a la d’altres anys. «Tot i que nosaltres comercialitzem unes joguines més educatives i sensorials, tenim de tot i hem fet la previsió de nines, per exemple. Ens hem proveït una mica més d’alguns productes, però no tenim por», afirma. Alguns clients ja han anat a comprar els regals de les festes, però són els que habitualment són previsors i, efectivament, manifesten que no paren de sentir que hi haurà mancança de productes. «Jo els tranquil·litzo dient que si volen un determinat producte, el tenim i no hi haurà problemes», afegeix. Això sí, recomana no anar a la botiga a darrera hora perquè cada any en els darrers dies s’exhaureixen les joguines més buscades. Tot i que han pujat els costos de les matèries primeres, en aquesta botiga mantenen els preus finals.

El retard en els productes no només el noten a les botigues, sinó també en el sector de l’hostaleria. «En algunes cafeteries i restaurants no tenen algun tipus de licor o galetes per al cafè. Però en cap cas no observem el fenomen alarmats», explica la presidenta de la UBIC de Manresa, Tania Infante. Des de l’entitat tampoc creuen que hi hagi una crisi per falta de productes.