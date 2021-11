«Tots els nens i nenes tenim dret a descansar i a gaudir del joc. Tots els infants hauríem de poder jugar, dibuixar, pintar, tenir joguines i tenir un lloc com el pati de l’escola, parcs a on poder jugar». És una de les reivindicacions que alumnes de l’escola Serra i Hunter, en nom de tots els infants de la ciutat, han expressat aquest divendres al matí al saló de sessions de l’Ajuntament de Manresa durant l’acte institucional del Dia Internacional dels Drets dels Infants.

Ha sigut un acte reivindicatiu amb un to lúdic i que ha tingut un final festiu a la plaça Major amb els infants de protagonistes. Tant que, per exemple, els regidors i persones convidades a l’acte estaven asseguts al final de tot del saló de sessions. Al davant, a primera línia, els infants. I a presidència la consellera d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge; l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; i la regidora d’Infància, Joventut i Persones Grans, Rosa M. Ortega.

Ortega ha obert l’acte recordant, abans que res, que totes les persones tenen drets «des del moment de néixer, i ningú no ens els pot prendre». Ha afegit que també hi ha deures, i en aquest cas els de l’Ajuntament és que els infants puguin exercir els seus drets. I si no ho fem, ens ho heu de reclamar». Ha acabat la seva intervenció regalant als nens i nenes el poema «El pallasso», de Joana Raspall.

A continuació l’Izan, la Tasmin i la Fadua han llegit el manifest. A escola han estat treballant l’article 31 dels Drets dels Infants, el que diu que l’infant té dret a l’esbarjo, al joc i a participar en les activitats artístiques i culturals. «Creiem que l’art i la cultura són molt importants perquè a través de la nostra participació en aquestes podem aprendre d’una forma diferent», han assegurat. «Per això ens agradaria que hi haguessin més espais per apoder participar activament o com a espectadors, en la vida cultural de la nostra comunitat. Uns espais pensats per als nens i nenes on poguéssim deixar voler la nostra imaginació i on també ens integréssim a la vida cultural de la nostra ciutat».

L’alcalde, Marc Aloy, n’ha pres nota, i ha explicat que «treballem perquè hi hagi més espais per a la gent i menys per als cotxes». I la consellera, Tània Verge, ha explicat als infants que també tenen dret a ser «escoltats i escoltades», igual que el dret a la igualtat. «Que ningú us digui com heu de jugar. Que ningú us digui que hi ha jocs de nens i de nenes», els hi ha dit.

La cosa no ha quedat aquí. I com que els infants manaven, tothom ha acabat ballant ballant al ritme de «La llum que portes dins» del grup Gossos. L'any passat l'acte va ser virtual a causa de l'emergència sanitària.