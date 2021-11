L’Ajuntament de Manresa, a través del Servei d’Informació i Atenció a les Dones Montserrat Roig (SIAD) i del Consell Municipal dela Dona, organitza una nova campanya de sensibilització al voltant del Dia Internacional per a l’eliminació de la Violència contra les Dones que, en aquesta ocasió, prioritza les accions de prevenció de la violència masclista entre joves, davant les dades alarmants aparegudes en diversos estudis recentment. En aquesta edició, també es compta amb la col·laboració de deu entitats. En total, es faran prop d’una 25a d’actes.

Segons el Baròmetre Juventud y Género 2021, realitzat per la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), un de cada cinc joves creu que la violència de gènere no existeix i que és un “invent ideològic”. Aquesta xifra suposa el doble del percentatge recollit en l’estudi del 2017, situant-se en el 20%. També l'informe de Save The Children “No es amor”, presentat recentment, destaca dades preocupants, com que gairebé el 40% de les víctimes ateses els últims anys per violència sexual —és a dir, actes sexuals no consentits— són menors d’edat i que la meitat tenen menys de 20 anys.

Per aquest motiu, enguany s’ha volgut posar molt l’accent en el públic adolescent i jove, que tindrà un paper destacat en els principals actes. Així, l’acte institucional de commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, que es farà el 25 de novembre a la plaça Major (12h), comptarà amb la presència d’uns 600 alumnes dels centres de secundària de la ciutat, a més a més del públic general. Hi haurà l’actuació del Cor de Dones i l’acció artística “Reencarnacions: vinc des de l’ahir”, a càrrec de Fina Tapies Cau i Laura Batallé Arola. També es llegiran manifestos contra la violència, un dels quals serà el que ha estat escollit guanyador en el concurs que s’ha fet a centre de secundària, batxillerat i cicle s formatius.

El mateix dia 25, a les 19 hores, es farà un acte de rebuig a la violència masclista del Consell Municipal de la Dona a la Plana de l’Om. L’alumnat de batxillerat artístic de l’institut Lluís de Peguera, en col·laboració amb el Consell Municipal de la Dona, ha creat una peça artística per commemorar aquesta data i mostrar la seva implicació en la lluita contra la violència de gènere. L’espectacle porta per nom “Vides”. A més, el Consell realitzarà l’encesa simbòlica d’espelmes en suport a les víctimes.

L’endemà, divendres 26 de novembre, es farà el microespectacle musical “Et penso tant”. Aquest acte, també organitzat pel Consell Municipal de la Dona, pretén aportar una reflexió sobre la realitat que viuen moltes dones. L’obra està basada en una història real i va a càrrec de WeColorMusic, amb Mar Puig, Mateu Peramiquel i Eduard Mauri. L’espectacle es realitzarà a les 19 hores a l´auditori de l’Espai Plana de l’Om. Durant l’acte es podrà veure el vídeo creat pel SIAD “La història del Pol i la Sara”, que està dirigit específicament al públic adolescent i jove, i que explica les situacions de violència masclista dins d’una parella jove que comença una relació. Es tracta d’un vídeo de cinc minuts, rodat com un curtmetratge, que es farà arribar també a les aules. Per la realització del vídeo s’ha comptat amb la col·laboració de joves actors i actrius de la zona. El llançament es farà el dia 25 de novembre a les xarxes. Per assistir a l’acte cal fer reserva gratuïta a través de la web del Kursaal o a les seves taquilles.

Més accions adreçades a joves

El 25 de novembre als Carlins (10h) es farà un teatre-fòrum sobre ciberassetjament adreçat a l’alumnat dels centres de secundària. Es titula Strawberry Frappuccino i anirà a càrrec de The Amateurs Company. L’objectiu d’aquest espectacle és visibilitzar les agressions que succeeixen a l’entorn escolar i prendre consciència de la responsabilitat individual i col·lectiva que té la ciutadania. Es faran dues sessions amb un total de 656 participants de secundària, batxillerat i cicles formatius.

D’altra banda, l’Oficina Jove del Bages organitza també accions adreçades als centres educatius. A través del Punt al Pati i del Punt al Campus es treballarà la identificació de frases que contenen situacions i/o experiències quotidianes en les quals hi ha discriminació masclista i s’animarà a l’alumnat a deixar comentaris, idees i reflexions sobre la violència que hi ha envers les dones.

A banda de les accions que s’ofereixen durant la campanya, des de la regidoria de Feminismes i LGTBI es realitzen durant tot el curs escolar tallers adreçats a l’alumnat dels centres de secundària. La prevenció de les relacions abusives, l’educació sexo-afectiva, l’empoderament femení, les masculinitats alternatives i la prevenció de la LGTBI-fòbia són alguns dels temes que es tracten. Durant el curs 2020-2021 s’han realitzat un total de 113 tallers, en els quals han participat 2.008 alumnes.

L’any passat també es va estrenar el joc interactiu Súper SIAD, també amb l’objectiu de conscienciar els més joves. A través del joc, es poden detectar i identificar actituds masclistes.

Més actes per aquest 25N

Altres actes del SIAD i el Consell Municipal de la Dona són el curs de llenguatge no sexista i inclusiu, que ha estat adreçat a personal municipal i que s’ha fet aquest mes o la formació sobre perspectiva de gènere i intervenció policial, adreçada a agents de la Policia Local de Manresa, també aquest mes de novembre.

El darrer acte es farà el 13 de desembre a les 18 hores. Es tracta de la tertúlia-debat que el Consell Municipal de la Dona organitza cada dos mesos i que en aquesta ocupació ha volgut centrar en la violència sexual. Comptarà amb la intervenció de Patrícia Bosch Garcia, psicòloga general sanitària i fundadora de l’Associació Àngel Blau, per la prevenció de l’abús sexual infantil. Es farà en format virtual. Cal inscripció en aquesta adreça.

Podeu veure tots els actes en el programa, clicant aquest enllaç.