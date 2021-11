Entre avui i el 27 de novembre se celebra el gran recapte del Banc dels Aliments a nivell de tot Catalunya. Avui i demà, persones voluntàries seran als punts de donació per informar els clients. En el cas de les comarques del Bages, Berguedà i Moianès, es va fer una crida per aconseguir 800 voluntaris. Tot i que no s’hi ha arribat, la previsió és poder cobrir les necessitats. Com a dada, destaca que hi ha hagut una renovació; s’hi ha inscrit gent més jove que la que hi participava tradicionalment.

Lluny de restar-hi donacions, l’adaptació a la situació de pandèmia del Gran Recapte d’Aliments de l’any passat -en lloc d’ajudar amb espècies, els ciutadans ho van poder fer amb aportacions econòmiques- va ser tot un èxit. Enguany, es repeteix la fórmula. Els voluntaris no hauran d’omplir caixes sinó que es dedicaran a informar a la gent, en el cas dels grans establiments d’alimentació. Quin vulgui col·laborar ho podrà fer a la caixa del súper on vagi a comprar per la quantitat que vulgui. També es pot col·laborar al web granrecapteonline.com -la donació en línia s’allargarà fins a l’11 de desembre. Com a novetat, enguany el gran recapte arriba al comerç de proximitat. Gràcies a una App desenvolupada pel Banc dels Aliments es podrà fer una donació a través del dispositiu mòbil del personal de la botiga.