La Travessa cap al 2022 organitza una caminada conscient fins a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Aquesta activitat es portarà a terme el dimecres 24 de novembre sortint a les 7 de la tarda des de la plaça Major de Manresa i acabarà a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa (carrer del Dr. Joan Soler, 1-3 de Manresa). En aquesta ocasió, es comptarà amb la presència del doctor Albert Estiarte, adjunt a la direcció general de la Fundació Althaia.

Per una altra banda, el dissabte 4 de desembre es farà una neteja perimetral fins al Parc de l'Agulla. La sortida tindrà lloc a les 10 hores al Centre de Visitants del Parc de l'Agulla, i l’arribada serà al mateix parc pels volts de les 13 hores. Per portar a terme aquesta activitat és recomanable portar guants, roba còmoda i calçat adequat, així com també aigua per hidratar-se i quelcom per protegir-se del sol. En aquesta edició es comptarà amb la col·laboració d'Ampans i amb la participació d’alguns dels nois i noies d’aquesta institució. El recorregut passarà per les instal·lacions d’Ampans, on es farà una petita intervenció en els jardins del recinte. També es resseguirà part de la Séquia i es comptarà amb la col·laboració del Parc de la Séquia. Aquest acte té la voluntat de teixir nous vincles entre la ciutat i el seu entorn, especialment als llocs sagrats que se situen a la perifèria manresana. Consisteix en una neteja d’espais naturals realitzada amb consciència plena i una disposició espiritual.

Finalment, aquest dissabte, 20 de novembre, de 10 a 13 hores, hi haurà la reunió final dels grups d’aprofundiment de l’àmbit humà al Convent de les Caputxines de Manresa (carrer Talamanca, 5-7).

Per participar a la caminada conscient, la neteja perimetral i la reunió final dels grups d'aprofundiment de la Travessa cap al 2022 cal inscriure's a través d'aquesta pàgina web.

Travessa cap al 2022 està organitzat per l'Associació Inspiració 2022 amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, Manresa 2022 i UManresa-FUB, i proposa un any de reflexió ciutadana amb una sèrie d’actes i xerrades, oberts a tots els públics i entitats, que permetin inspirar i ajudar a fer aportacions concretes en diferents àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per consultar la programació i inscriure's a les activitats, cal fer-ho a través d'aquesta pàgina web.

Inspiració 2022 és un grup ampli i divers de persones que volen vetllar pel que pensen que és el nucli fonamental i essencial de Manresa 2022: la commemoració d'una transformació espiritual viscuda per Ignasi de Loiola fa cinc-cents anys a la ciutat. En aquest sentit, el grup té l’objectiu que la commemoració de Manresa 2022 possibiliti l’aprofundiment del que suposa la transformació espiritual en els diversos àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per saber quelcom més del grup Inspiració 2022 i fer aportacions concretes es pot visitar la seva pàgina web.