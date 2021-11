L’Ajuntament de Manresa dona suport a la celebració dels Jocs Olímpics d’Hivern a Barcelona i el Pirineu.

La moció presentada pel PSC va ser secundada pels regidors de Junts per Manresa i aprovada per 12 vots a favor, 3 en contra de Fem Manresa i 10 abstencions d’ERC i Ciutadans.

Era el primer cop aquest mandat que ERC i Junts votaven diferent al ple municipal.

La moció socialista va ser presentada després que Fem en presentés primer una en sentit contrari per la defensa del territori i de rebuig al projecte dels Jocs Olímpics d’hivern 2030, ja que consideren que en el moment de crisi climàtica actual és un sense sentit proposar la celebració d’uns Jocs Olímpics d’hivern a Catalunya. La moció de Fem va ser rebutjada. El debat es va centrar en si els Jocs Olímpics beneficiarien o no les persones que viuen als territoris directament afectats o si només serien profitosos per a les constructores i generarien un turisme que resultaria perjudicial.