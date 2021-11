Els ciutadans ja saben què és el gran recapte d’aliments, i això es nota a les caixes dels supermercats, on no cal que els voluntaris i les caixeres els donin gaires explicacions. Després, hi ha qui hi col·labora i qui no. En general, l’edició d’enguany, que va arrencar ahir i que durarà fins al proper dia 27 (i, online, fins al dia 11 de desembre), va començar amb força animació.

Jaume Torras i Rossend Pujol, delegats al Bages del Banc dels Aliments, responsable del recapte, explicaven que a la comarca hi ha 38 supermercats que participen en la iniciativa solidària, que és el segon any que es fa amb aportacions en metàl·lic en comptes d’omplir caixes d’aliments. Quan passa per caixa, el client pot fer la donació que vulgui. Amb aquests diners, es comprarà menjar per a persones necessitades del país.

La novetat d’enguany és que també es poden fer donacions a botigues de proximitat. Mentre que al Bages només n’hi ha una de Sant Fruitós, al Berguedà i al Moianès, informava ahir Albert Cartoixà, delegat responsable a les dues comarques, aquesta novetat ha estat molt ben rebuda. N’hi ha 45 al Moianès i 70 al Berguedà, on també hi ha 23 supermercats participants. A Moià n’hi ha 4. L’única pega que hi posava és que la donació es fa mitjançant una App que treu temps als responsables dels comerços i que no ha acabat de convèncer la gent més gran. De cara a l’any vinent potser caldrà trobar un nou sistema. Els diners que es recaptin en aquests comerços es traduiran en aliments dels mateixos establiments segons les necessitats de la seva entitat solidària de referència. Al Moianès i Berguedà, els voluntaris que hi ha són de Càritas.