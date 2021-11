El debat generat per l’aprovació, dijous al vespre, dels 12,3 milions que paga l’Ajuntament de Manresa per comprar la part de La Caixa de l’àmbit de la Fàbrica Nova va oferir una dada que cal subratllar: l’estimació que a hores d’ara hi ha sobre la taula és que l’operació perquè la UPC i l’Ajuntament converteixin l’antic complex fabril en un pol de formació i coneixement té un volum de 41 milions d’euros.

El portaveu del grup municipal socialista, Felip González, la va fer pública al ple. Per quantitat d’inversió seria la segona operació de més volum econòmic que hi ha en marxa a la ciutat, després de la de millora de la integració dels Ferrocarrils Catalans a la trama urbana, que inclou enderrocar el Baixador per eliminar el tap que genera i soterrar el tren des de Manresa Alta fins a la plaça Espanya o la plaça de la Font de les Oques.

Dels 41 milions, l’Ajuntament aporta 12,3 per a la compra dels terrenys.

En el ple, el govern municipal d’ERC i JxM va defensar que el valor de compra de 12,3 milions d’euros és un preu raonable i inferior al resultant de la valoració econòmica efectuada pels serveis tècnics municipals.

Sobre el preu, ha estat emès un informe favorable de la Secretaria municipal i també una fiscalització favorable per part de la Intervenció municipal. L’operació és complexa i els acords arribats amb l’actual propietat contenen uns terminis molt peremptoris que cal complir a efectes d’evitar un increment significatiu en els costos de l’operació i també i ocasionalment la seva pèrdua.

L’auditori de la Plana de l’Om acollirà, dilluns a les 7 de la tarda, l’acte de presentació del projecte liderat per la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC), a través de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), i l’Ajuntament de Manresa.