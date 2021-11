El ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar per unanimitat la presentació de la candidatura de Manresa com a Capital de la Sardana 2024 a proposta de l’Agrupació Cultural del Bages-Foment de la Sardana, Casal Cultural de Dansaires Manresans i Grup Sardanista Dintre el Bosc. Actualment, el títol el té la ciutat de Sant Feliu de Guíxols.

La presentació de la candidatura va ser explicada al saló de sessions per Joan Puig Guitart, del grup sardanista Dintre El Bosc, que va intervenir fent ús del reglament de participació ciutadana.

La Capital de la Sardana té com a objectius contribuir a ampliar la difusió, el conreu i el prestigi social de la sardana, incrementar la seva cohesió en l’àmbit cultural en els territoris de Catalunya, Andorra i Catalunya del Nord i també promoure i projectar el municipi designat com a Capital de la Sardana tant a l’interior com a l’exterior de les fronteres polítiques del país.