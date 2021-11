El Servei d’Informació i Atenció a les Dones Montserrat Roig i el Consell Municipal de la Dona, amb la col·laboració d’una desena d’entitats, organitzen prop de 25 actes am b motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la Violència contra les Dones, el dia 25. En l’acte institucional de commemoració, el mateix 25 al migdia, a la plaça Major, hi participaran prop de 600 alumnes dels centres de secundària de la ciutat. Enguany, s’han prioritzat les accions de prevenció de la violència masclista entre joves, davant les dades alarmants publicades recentment en diversos estudis. Segons el Baròmetre Juventud y Género 2021, fet per la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, un de cada cinc joves creu que la violència de gènere no existeix i que és un «invent ideològic». D’altra banda, l’informe de Save The Children «No és amor» destaca que prop del 40% de les víctimes ateses els darrers anys per violència sexual –actes sexuals no consentits– són menors d’edat i que la meitat tenen menys de 20 anys.