Sor Lucía Caram rebrà enguany el Premi Talent d’Honor a la Solidaritat que atorguen la Fundació Impulsa Talentum i la Cambra de Comerç de Barcelona, en reconeixement a la seva tasca al capdavant de la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa en favor de les persones desafavorides de la comarca. Aquest guardó s’integra en la celebració anual dels Premis Talent Cambra i, juntament amb la resta de premiats en les categories d’Honor, serà lliurat dissabte vinent, 27 de novembre, en el marc del Talent & Knowledge Congress organitzat per la Fundació Esade-Creàpolis.

Les institucions convocants han volgut reconèixer la feina que sor Lucía i el seu equip realitzen diàriament, donant suport a més de 1.400 famílies en risc d’exclusió social, i que s’ha agreujat per la pandèmia. Segons Bru Recolons, president dels Premis Talent Cambra, s’ha volgut «reconèixer d’aquesta forma un exemple de solidaritat extraordinari que hi ha a Catalunya, focalitzat en un entorn molt concret com és Manresa, però que és exemple del que passa arreu del país».