La petició de l'Escola Joviat per tal d'integrar el centre situat a la Muralla de Sant Francesc de Manresa a la xarxa de titularitat de la Generalitat, és a dir, perquè passi de ser un centre concertat a un centre públic, ha estat denegada pel Departament d'Educació. Segons ha pogut saber aquest diari, el director de la Joviat, Jordi Vilaseca, n'ha informat les famílies afectades mitjançant una carta si bé remarca en la mateixa que la informació resta "a l’espera de rebre la resposta oficial per part del Departament d’Educació".

Explica que que el passat dimecres 17 de novembre la Conselleria d’Educació els va convocar a una reunió al Departament d’Educació, a Barcelona, i que en aquesta trobada "se’ns va parlar de la complexitat de la integració i de la falta d’encaix de l’Escola Joviat com a centre públic dins de la planificació de l’oferta educativa de la ciutat de Manresa" i que, per tant, continuarà sent concertada.

Regió7 va avançar el novembre de l'any passat que l'Escola Joviat mantenia converses amb Educació per passar a ser un centre públic. Feta la petició, la resposta de la Generalitat a la sol·licitud per tal que els nivells d'educació de segon cicle, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria s'integressin a la xarxa de titularitat de la Generalitat segons el que preveu el Decret Llei 10/2019 de 28 de maig va ser que, «en la mesura que es vagin acomplint les condicions per fer-la efectiva i es puguin concretar en un acord, aquest es podria fer efectiu a l'inici del curs 2022-2023» i que «per això cal anar avançant en l'estudi de tots els aspectes vinculats i que són clau en el protocol d'integració: béns mobles, béns immobles, personal adscrit al centre i tractament d'altres aspectes».

El gener passat es va saber que el centre es mantindria com a mínim un curs més com a escola concertada i que el canvi es podria materialitzar a l'inici del curs 2022-2023. Finalment, sembla que no podrà ser.