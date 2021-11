L’aplicació mòbil de la Fundació Althaia ha incorporat sis noves funcionalitats que se sumen a les que ja estan operatives i que contribueixen a apropar encara més la tasca que fan els professionals a la ciutadania. Una de les noves funcionalitats més destacades és la «Sala d’espera de quiròfan», que permet que els acompanyants puguin seguir l’evolució de la intervenció quirúrgica del seu familiar en temps real. A més, a partir d’ara, amb l’app d’Althaia també es pot confirmar l’arribada al centre quan es té una visita programada sense necessitat de passar pel pedestal o consultar la llista d’espera.

La nova funcionalitat de la «Sala d’espera de quiròfan» s’activa en el moment que el pacient ingressa a l’àrea quirúrgica de l’hospital. L’administrativa facilita un codi al pacient, que l’acompanyant haurà d’introduir a l’app per poder fer-ne el seguiment. Si l’acompanyant té vinculat el pacient a l’aplicació d’Althaia, en podrà fer el seguiment des de l’Àrea personal i, per tant, ja no necessitarà aquest codi.

La funció «Sala d’espera de quiròfan» ofereix informació de quatre moments diferents de la intervenció: l’entrada al bloc quirúrgic, l’inici de la intervenció, el final i l’entrada a l’àrea de reanimació i la sortida del bloc quirúrgic.

L’app d’Althaia és una eina digital que va néixer l’any 2017 i que des de llavors no ha parat de créixer i evolucionar. L'any 2019 va llançar-se la fase 2 amb noves funcionalitats que ja permetien que els usuaris poguessin fer algunes gestions de manera online. Aquest 2021 s'han incorporat sis noves funcionalitats, que se sumen a les que ja hi havia operatives, i el treball continua endavant.