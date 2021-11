Vuit associacions de veïns de Manresa estan treballant per crear una cooperativa i, tot i que encara han de consultar-ho als socis, aspiren que estigui en funcionament en el primer trimestre del 2023. Aquest diari ja va informar de la intenció d’algunes entitats de fer el pas amb l’objectiu de professionalitzar el servei funerari i fer front a l’envelliment dels associats i a la falta de nous.

Les entitats que promouen la cooperativa, que ha d’assumir el cost dels serveis funeraris dels associats, són les de Saldes-Plaça Catalunya, Cal Gravat, les Escodines, la Sagrada Família, el Xup, Vic-Remei, Carretera de Santpedor i Cots-Guix i Pujada Roja. La Federació de Barris també hi està implicada. Aviat començarà una tasca informativa en què cada una de les juntes de les associacions explicaran als seus associats el funcionament de la cooperativa i què suposarà. Les converses mantingudes amb els veïns fins ara han estat positives i molts ho veuen de bon ull.

El procés

En tot cas, a partir d’ara volen informar-ne detalladament i esperen, a finals de l’any que ve, fer les assemblees perquè els socis donin el vistiplau a la creació de la cooperativa. Tot i que fins ara només hi ha vuit barris que ho estan impulsant, els implicats esperen que en el futur se n’hi sumin més i, de fet, estan oberts al fet que la resta d’associacions finalment també facin el pas. Els responsables reben l’assessorament de dues empreses especialitzades en la creació de cooperatives i s’estan fent estudis de viabilitat econòmica. Fins ara ja n’han fet un per concretar l’encaix jurídic que tindrà. «Estem parlant d’un projecte que, pel que ens diuen, és pioner, i per això ho estem analitzant detalladament», explica el president de la federació, Toni Erro

Un dels esculls serà fixar una quota i, tot i que encara s’ha de decidir com fer-ho, actualment les entitats implicades han començat a recollir les dades de cada barri per analitzar-les i trobar la millor fórmula per fixar les tarifes. Tot i que encara s’ha de concretar, l’objectiu és estipular unes quotes que vagin en funció de les edats dels associats. D’aquesta manera, els menors de 25 anys no hauran de pagar la mateixa quantitat, perquè s’entén que encara no treballen o s’acaben d’inserir en el mercat laboral i els pares n’han d’assumir el cost.

Així es buscarà que s’hi apuntin unitats familiars i, a més, fidelitzar socis joves. Els jubilats també tindran una quota inferior perquè els ingressos de què disposen són més baixos i, a més, els membres d’aquesta edat ja han aportat en anys anteriors la part més feixuga. Un altre tema serà els socis que s’apunten de la tercera edat. Per aquest motiu és important fer el recull de dades de tal com s’està fent ara, i tenir en compte els socis que fa anys que hi contribueixen. Tampoc no es descarta tenir socis d’altres poblacions del Bages.