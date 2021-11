La colla castellera Tirallongues de Manresa ha actuat el cap de setmana a Terrassa juntament amb els Minyons de Terrassa en motiu de la vigília de la diada dels terrassencs. La colla manresana va sortir amb un pilar de 4 d’entrada, un tres de sis amb l’agulla a primera ronda de castells i un dos de 6 a segona ronda, un tres de 6 a tercera ronda i van finalitzar la jornada amb el primer pilar de 5 de la temporada. Per part seva, la colla amfitriona va exhibir dos pilars de 4, un 4 de 8 a primera ronda, un 3 de 8 a segona i un 2 de 7 a tercera, i van finalitzar la diada amb dos pilars de 5.

Amb aquesta diada els manresans han tancat la seva curta però intensa temporada des de la represa castellera. David Traus, president de la colla, ha valorat que "degut a la pandèmia tanquem la temporada més atípica de la nostra història. Malgrat això, estem molt satisfets, no tan sols per assolir els objectius que teníem fixats a nivell tècnic per a aquest final de temporada i per tornar a portar castells de la gamma de set pisos a plaça, sinó per assolir el repte més important que teníem com a entitat, poder reactivar la colla després de tants mesos d’aturada total de la nostra activitat. No ha estat un repte fàcil, però les ganes i, sobretot, l’actitud de la colla ho han fet possible, per tant, estem molt orgullosos i amb molt d’optimisme per encarar la propera temporada".