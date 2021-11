L'Ajuntament de Manresa llogarà el local situat al número 20 del carrer Escodines per 1 euro el metre quadrat els primers dos anys i 1,5 euros el metre quadrat els dos següents. El local, que antigament era una perruqueria, fa 136 metres quadrats, així que els primers dos anys el lloguer serà de 136 anys i els següents, 204.

Aquest lloguer s'emmarca en el programa ‘Centre Històric Emprèn’, que té per objectiu reactivar l’activitat econòmica a través de la reobertura de locals buits. El projecte pretén facilitar espais per a emprenedors de la ciutat, millorar l’estètica del Centre Històric, generar nous eixos com a vivers d’activitats econòmiques i dinamitzar els carrers. S’ha iniciat amb aquesta primera rehabilitació d’un local comercial, que havia estat una perruqueria i que actualment estava en desús.

L’adequació del local es va portar a terme a través de la brigada de polimanteniment del projecte Treball als Barris, un programa gestionat pel CIO Manresa que compta amb el suport del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Ara, es posa a disposició de persones que vulguin obrir un negoci a un preu molt assequible, gràcies a l’acord al qual s ’ha arribat amb la propietat.

Un pas per ajudar a la "reactivació"

La regidora d’aquesta àrea, Claudina Relat Goberna, ha afirmat que l’arrendament del primer local és un primer pas per ajudar a la “reactivació” de la zona i que es continuarà treballant en aquesta línia per incorporar més locals a la borsa de lloguer assequible.

L’expedient amb la informació sobre el procediment i el plec de condicions es pot consultar al tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament de Manresa. Els interessats poden presentar la documentació de manera telemàtica, a través d’una instància genèrica al portal tràmits de la web municipal. La sol·licitud també es pot presentar de manera presencial, a través d’una instància genèrica al CEDEM, a l’OAC o a l’OAE o a qualsevol dels registres de l’Ajuntament.