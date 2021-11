El Col·legi d’Enginyers Tècnics i Industrials de Manresa (CETIM) i l’UPC-EPSEM inauguraran el dimarts 30 de novembre un monument en memòria de Rosa Argelaguet Isanta, que va morir de forma sobtada el gener del 2020 quan era directora de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa i regidora a Sallent.

L’acte tindrà lloc a les 7 de la tarda a la Biblioteca del Campus Universitari de la UPC Manresa. Donat que l’aforament a l’acte és limitat és imprescindible confirmar l’assistència abans del 25 de novembre.

Rosa Argelaguet Isanta era enginyera tècnica elèctrica, doctora en Enginyeria industrial i va destacar entre molts altres fets per ser una dona molt activa en l’àmbit científic al Bages, no només en la seva faceta d’enginyera i de gestora de la UPC, sinó també per la profunda implicació i preocupació per aconseguir despertar vocacions científiques femenines.