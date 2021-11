Aquest dijous, dia 25 de novembre, a les 7 de la tarda, se celebrarà l’acte de graduació dels 188 estudiants de grau, postgrau i màster de la promoció 2021 de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), centre docent de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) a Manresa. L’acte tindrà lloc al teatre Kursaal de la ciutat. Justament ahir, la UPC va avançar el projecte amb el qual convertirà la Fàbrica Nova en un potent campus universitari tecnològic, projecte que tirarà endavant de la mà de l'Ajuntament.

L’any 1942, l’actual UPC Manresa va iniciar la seva activitat com a Escola de Capatassos Facultatius de Mines, un centre docent especialitzat en la formació de tècnics per al sector miner que va emergir a la zona. L’Escola ha evolucionat amb l’entorn i actualment imparteix estudis de grau i màster en els àmbits de l’enginyeria civil, l’enginyeria de telecomunicació, l’enginyeria industrial, l’enginyeria informàtica i l’enginyeria d’automoció, així com en medi ambient, sostenibilitat i recursos naturals. A més d’atendre les demandes de perfils professionals del teixit industrial, l’activitat de la UPC a Manresa aporta coneixement, recerca i solucions als reptes formatius, socials, ambientals i productius del territori.

L’acte de graduació de la promoció 2021 dels alumnes de grau, postgrau i màster comptarà amb la participació de diversos representants de l’administració autonòmica i local, així com del món industrial i acadèmic. Hi intervindrà Vicenç Aguilera Caelles, que apadrinarà la promoció 2021, i que és enginyer industrial per la UPC. Aguilera va ser president del Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya del 2013 al 2017 i president del Circuit de Barcelona-Catalunya del 2011 al 2020, entre altres càrrecs. També hi intervindran Pere Palà Schönwälder, director de l’EPSEM; Marc Aloy Guàrdia, alcalde de Manresa, i Climent Molins, vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria de la UPC, qui presidirà l’acte.

Premis als millors expedients

Presentada per la periodista bagenca Nia Escolà, la gala comptarà també amb la intervenció dels estudiants amb millor expedient de la promoció, i serà l’escenari d’entrega de diversos guardons. En concret, s’atorgaran els premis als millors expedients de grau, per part de l’empresa DENSO Barcelona, i de màster, per part de la Caixa d’Enginyers. També es lliuraran els premis Domènec Valero, TIC Bages i Emili Viader als millors treballs de fi de grau, que atorguen el Col·legi d'Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (CETIM), l’Associació TIC Bages i el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics i de Grau de Mines i Energia de Catalunya i les Balears, respectivament.

Durant l’arribada dels assistents, els integrants dels equips d’estudiants Dynamics UPC Manresa, i Synergy Racing Team mostraran al pati del Kursaal els vehicles amb els quals han competit a la Formula Student i la Moto Student. La gala comptarà també amb l’actuació de la Colla Castellera Penjats del Campus de Manresa, que posarà punt i final a l’acte.