Prop d'unes 700 persones, segons fonts oficials, s'han concentrat aquest dijous al migdia a la plaça Major de Manresa, davant l'ajuntament, per condemnar la violència de gènere. El 25-N d'enguany ha volgut enviar un missatge de rebuig contundent contra el masclisme i mostrar indignació perquè encara persisteix.

La protesta s'ha emmarcat dins dels actes organitzats per l’Ajuntament de Manresa, a través del Servei d’Informació i Atenció a les Dones Montserrat Roig (SIAD) i del Consell Municipal de la Dona, amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la Violència contra les Dones. El programa prioritza aquest 2021 les accions de prevenció de la violència masclista entre joves, davant les dades alarmants aparegudes en diversos estudis recentment. En aquesta edició, també es compta amb la col·laboració de deu entitats. En total, es faran prop d’una trentena d’actes.

Per aquest motiu, enguany s’ha volgut posar molt l’accent en el públic adolescent i jove, que ha tingut un paper destacat en els principals actes. Un exemple és el vídeo que s'ha difós avui mateix adreçat al públic jove, realitzat pel SIAD i que podeu veure en aquest enllaç. D'altra banda, l’acte institucional de commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, convocat a la plaça Major, ha comptat amb la presència d'alumnes dels centres de secundària de la ciutat Guillem Catà, Lacetània, Lluís de Peguera, Fedac i Joviat, a més a més de les autoritats i del públic general. De tots els manifestos que s'han llegit contra la violència masclista, un ha anat a càrrec d'alumnes de l'escola Fedac Manresa, que ha estat escollit guanyador en el concurs que s’ha fet a centre de secundària, batxillerat i cicles formatius.

A l'acte a la plaça Major, organitzat pel SIAD s'hi han adherit la Delegació del Governa a la Catalunya Central i l'Institut Català de la Dona. L'ha obert la regidora de Feminismes i LGTBI, Cristina Cruz, que s'ha lamentat que hi ha qui encara miri la violència contra les dones des de la distància i amb certa tolerància i no com un problema estructural que cal erradicar. Ha dit que cada dia és el 25 de novembre i ha instat els presents i la societat en general a no abaixar la guàrdia i a persistir com una gota malaia. L'actuació del nou Cor de Dones, que s'ha estrenat avui dirigit per Selma Bruna i Maria Ribot, ha donat pas a la lectura del manifest guanyador del concurs entre alumnat de secundària, a càrrec dels alumnes de la Fedac Marc Camarasa, Oriol Vargas, Martí Puiggrós, Jordi Benito, Yassir Tarif, Jan Fàbregas i Joan Serra, un contundent escrit de defensa de la llibertat de les dones que ha demostrat, un cop més, la necessària implicació dels joves i homes en aquesta lluita.

Sandra Pujol, del Consell Municipal de la Dona, ha recordat un estudi publicat recentment segons el qual el 20% dels nois joves neguen la violència masclista i un de cada tres considera que és acceptable o inevitable. "No estem avançant", s'ha lamentat Pujol. Com Cruz ha fet una crida a implicar-se en aquesta lluita des de tots els fronts de la societat.

Rosa Vestit, delegada del Govern a la Catalunya Central, ha recordat es canvis que ha introduït la llei contra les noves formes de violència masclista, que ha definit com un avenç. Ha reclamat que "cal desobeir els mandats de les masculinitats" que s'han imposat fins ara i crear "nous referents".

Ha clos els parlaments l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, de qui reproduïm el discurs sencer:

"Vull començar el meu parlament amb un gest. Segurament molts dels que sou aquí ja el coneixereu. Aquests darrers dies s’ha popularitzat a tot el món, a través de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació. Ha esdevingut ja un senyal internacional per demanar ajuda i auxili davant la violència masclista. Un senyal que salva vides. Volia començar amb aquest gest per sumar-nos a la seva popularització. Però també perquè és un gest que ens serveix per reflexionar: la velocitat amb la qual s’ha fet viral, l’impacte que està tenint arreu, ens fa adonar que, lluny del què voldríem, els maltractaments a les dones es continuen produint. Massa vegades. I que encara queda molta feina per fer. I ens fa adonar que les violències masclistes es reprodueixen dia rere dia, a tot arreu. Sovint, com a societat, només som capaços d’aturar-nos quan hi ha un feminicidi, és a dir, un assassinat, diguem-ho clarament amb totes les lletres. Són episodis colpidors, de molt dolor, d’incomprensió i també de ràbia. Ho sabem bé perquè aquest 2021 ho hem experimentat a Manresa. La realitat, que sempre és tossuda, ens va donar una bona plantofada. La violència masclista continua provocant víctimes, i continua provocant situacions extremes en moltes famílies. Cada dia. Els darrers anys s’està fent molta feina per sensibilitzar i formar professionals, també a l’Ajuntament de Manresa, amb un Servei d’Informació i Atenció a les Dones que al seu dia va ser pioner i que enguany ha celebrat el 25è aniversari. Hem fet feina. I en continuarem fent. En aquesta qüestió, no defallirem. Perquè, no ho oblidem, estem parlant de drets fonamentals, dels drets que tenen les dones a viure tranquil·les, lliures. Del dret que tenen a no tenir por. Hem de canviar la societat. I en aquesta empresa vosaltres, els i les joves, hi teniu un paper molt important. No podem regalar el discurs a una extrema dreta que nega l’existència de la violència masclista. Aquests darrers dies s’han publicat dades preocupants. Un informe recent de Save The Children assegura que gairebé el 40% de les víctimes ateses els darrers anys per violència sexual —és a dir, per actes sexuals no consentits— són menors d’edat, i que la meitat tenen menys de 20 anys. No podem permetre que la violència masclista esdevingui un fet quotidià. Hem de ser valents. Aprendre a conviure en igualtat. Ens hi heu d’ajudar. Per això també us demano la participació als actes que s’han organitzat amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Actes que ens faran reflexionar, i avançar cap a un futur que ha de ser millor. Acabo, recordant de nou el gest. Amb un record cap a totes les dones assassinades, i amb unes paraules de suport cap aquelles que continuen patint violències masclistes".

L'acte l'ha tancat una emotiva acció artística a càrrec de Fina Tàpies i de Laura Batallé. Tàpies ha llegit un text titulat Reencarnacions: vinc des d'ahir, on ha fet un repàs de les violències constants que ha patit la dona al llarg de la història. Batallé ha acompanyat la lectura amb una sòbria coreografia. El final del text ha servit per fer una clam a la igualtat entre homes i dones i, simbòlicament, s'ha convidat els presents a agafar una de les pedres que hi havia fent una circumferència i a amuntegar-les al mig, on hi havia un petit cor fet també amb pedres. Molts dels assistents, alumnes i autoritats, s'hi han apuntat.

A les 7, a la Ben Plantada hi ha una marxa de torxes convocada pel Comitè 25 N Manresa.

Segons el Baròmetre Juventud y Género 2021, realitzat per la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), un de cada cinc joves creu que la violència de gènere no existeix i que és un “invent ideològic”. Aquesta xifra suposa el doble del percentatge recollit en l’estudi del 2017, situant-se en el 20%. També l'informe de Save The Children “No es amor”, presentat recentment, destaca dades preocupants, com que gairebé el 40% de les víctimes ateses els últims anys per violència sexual —és a dir, actes sexuals no consentits— són menors d’edat i que la meitat tenen menys de 20 anys.

L'espectacle 'Vides', cancel·lat

Avui mateix, també s'havia de celebrar un acte de rebuig a la violència masclista del Consell Municipal de la Dona a la Plana de l’Om, però s'ha cancel·lat. L’alumnat de batxillerat artístic de l’institut Lluís de Peguera, en col·laboració amb el Consell Municipal de la Dona, havia creat una peça artística per commemorar aquesta data i mostrar la seva implicació en la lluita contra la violència de gènere. L’espectacle portava per nom “Vides”.

Més actes

Demà, divendres 26 de novembre, es farà el microespectacle musical “Et penso tant”. Aquest acte, també organitzat pel Consell Municipal de la Dona, pretén aportar una reflexió sobre la realitat que viuen moltes dones. L’obra està basada en una història real i va a càrrec de WeColorMusic, amb Mar Puig, Mateu Peramiquel i Eduard Mauri. L’espectacle es realitzarà a les 19 hores a l´auditori de l’Espai Plana de l’Om. Durant l’acte es podrà veure el vídeo esmentat creat pel SIAD “La història del Pol i la Sara”, que està dirigit específicament al públic adolescent i jove, i que explica les situacions de violència masclista dins d’una parella jove que comença una relació. Es tracta d’un vídeo de cinc minuts, rodat com un curtmetratge, que es farà arribar també a les aules. Per la seva realització s’ha comptat amb la col·laboració de joves actors i actrius de la zona i s'ha difós avui a les xarxes. Per assistir a l’acte cal fer reserva gratuïta a través de la web del Kursaal o a les seves taquilles.

Altres actes del SIAD i el Consell Municipal de la Dona són el curs de llenguatge no sexista i inclusiu, que ha estat adreçat a personal municipal i que s’ha fet aquest mes o la formació sobre perspectiva de gènere i intervenció policial, adreçada a agents de la Policia Local de Manresa, també aquest mes de novembre.

El darrer acte es farà el 13 de desembre a les 18 hores. Es tracta de la tertúlia-debat que el Consell Municipal de la Dona organitza cada dos mesos i que en aquesta ocupació ha volgut centrar en la violència sexual. Comptarà amb la intervenció de Patrícia Bosch Garcia, psicòloga general sanitària i fundadora de l’Associació Àngel Blau, per la prevenció de l’abús sexual infantil. Es farà en format virtual. Cal inscripció en aquesta adreça.

Manifest en contra de la violència masclista