L'encesa de llums nadalencs a Manresa, la inauguració de la pista de gel a la plaça de Sant Domènec i la celebració de fira de Sant Andreu són els elements claus per l'arrencada de la campanya de Nadal a la capital bagenca. Aquest cap de setmana, Manresa, gràcies al treball conjunt de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC) i la resta d’associacions comercials de la ciutat, l’Ajuntament de Manresa, i enguany també amb el suport econòmic de Guixés Energia, l’elèctrica del Bages, donen el tret de sortida a la campanya nadalenca d'enguany.

La presidenta de la UBIC, Tània Infante Martínez; la regidora de Comerç de l’Ajuntament de Manresa, Núria Masgrau Fontanet; i Josep Garcia Santamaria, representant de Guixés Energia, amb una foto conjunta a la plaça Sant Domènec, al costat de la pista de gel, anuncien l’inici d’una campanya de Nadal que arrenca amb la voluntat que recuperi, amb prudència, la força anterior a la pandèmia de la Covid-19.

Pista de gel i encesa dels llums de Nadal

Aquest dissabte, 27 de novembre, tindrà lloc la inauguració de la pista de gel a la tarda I donarà pas a partir de 2/4 de 6 a l'encesa de les llums de Nadal a tota la ciutat.

Enguany Manresa recupera la pista de gel -l’any passat no es va instal·lar a causa de la pandèmia- situada a la plaça Sant Domènec i estarà oberta del 25 de novembre fins al 16 de gener de 2022. Es tracta de la principal atracció nadalenca a Manresa i la que dinamitza la ciutat durant més dies. La pista obrirà a les tardes de 17 a 21 h. Al matí estarà oberta per les escoles o grups amb cita prèvia (les escoles o grups interessats caldrà que s’adrecin a la UBIC de Manresa al 93 872 93 15 o a ubicmanresa@ubicmanresa.com.

El preu de l’entrada seran 7 euros i hi haurà descomptes pels clients del comerç de la ciutat i per les escoles. Com cada any, inclourà un sorteig entre les persones que hi vagin a patinar, i que es durà a terme el dissabte 15 de gener a les 18.00 h a la mateixa pista de gel. Els usuaris també podran disposar de 1 hora d`aparcament gratuït en els pàrquings de FORUM (Puigmercadal, Històric i Quatre Cantons).

A banda, en aquesta edició, l’empresa responsable de la pista compensa les emissions de CO₂ invertint en projectes que el capturen, com poden ser de reforestació.

La pista s’inaugurarà el dissabte 27 a les 17.30 h amb una exhibició de patinatge i comptarà amb la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; la presidenta de la UBIC, Tània Infante; la regidora de Comerç de l’Ajuntament de Manresa, Núria Masgrau Fontanet; així com representants de l’empresa Guixés Energia, entre altres.

Aquest 2021 la ciutat lluirà més que mai amb la instal·lació de llums a fins a 34 carrers i punts de la ciutat il·luminats amb motius nadalencs. Dels 34 punts, 25 són carrers il·luminats per les associacions comercials i comerços col·laboradors, que reben el suport de l’Ajuntament amb una subvenció per a la dinamització comercial. Els carrers il·luminats són les següents: Plaça Infants, plaça Europa, Joc de la Pilota; Carme; plaça Carme; Sobrerroca; Cap del Rec; Sant Miquel, Nou, Born; passeig de la República, Vilanova, Urgell, plaça Gispert; Jaume I; Muralla Sant Domènec, Passeig-primer tram, Passeig-segon tram, Carrió, Casanova, Guimerà, Ctra. Vic, Barcelona; Polígon Trullols i Poligon Bufalvent.

A banda, l’Ajuntament de Manresa –amb un pressupost de 17.696 € (Iva inclòs) -instal·larà un arbre de Nadal de 12 metres a la plaça Major; il·luminació a la Casa Consistorial; un megatòtem de 8 metres a la Plana de l’Om; un Àngel de 10 metres d’alçada a Crist Rei i un gran passadís de 30 metres de llargada a la plaça Sant Domènec.

A més, gràcies al suport de Guixés Energia –amb els que ha signat un conveni específic- també s’il·luminaran les rotondes a l’entrada de la ciutat: Entrada sud-Sant Marc, Prat de la Riba, plaça Bonavista i plaça de la Creu.

Les llums de Nadal funcionaran entre les 17.30 i les 22.00 h, des del 27 de novembre al 6 de gener.

Fira de Sant Andreu (UBIC)

Aquest cap de setmana 27 i 28 de novembre, se celebra també la fira de Sant Andreu, amb tot el comerç obert i amb una cinquantena de parades que estaran ubicades al Passeig de Pere III, des de la plaça Sant Domènec a la plaça Onze de Setembre. D’aquestes, hi haurà unes 30 parades d’artesania que ompliran Crist Rei, el Passeig davant la Xixonenca i la plaça Sant Domènec. Enguany, La UBIC ha fet un salt endavant en la qualitat dels artesans, prioritzant aquells amb carnet d’artesà de la Generalitat de Catalunya, per aconseguir una oferta interessant.