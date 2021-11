Començant per l’espectacle que donarà el tret de sortida a Manresa 2022 i acabant per l’obra de teatre creada i protagonitzada per un elenc d’artistes locals, algun del contingut més artístic del programa té com a particularitat que s’ha fet expressament per a l’ocasió. No es pot oblidar la nova visita que farà a Manresa el març l’escultor danès Björn Norgäard, col·laborador de Beuys.

El 29 de gener, la companyia Sacude Danza oferirà un espectacle de música i dansa aèria que ha adaptat per a Manresa 2022 juntament amb l’entitat manresana de festa Xàldiga. El 25 de març, dia en què Ignasi de Loiola va arribar a Manresa, l’Escolania de Montserrat farà un concert a la basílica de la Seu tot rememorant el darrer tram de camí que va fer Ignasi. L’abril, el músic Jordi Savall oferirà una actuació inèdita basada en la vida del sant, acompanyat per 25 músics. El setembre, l’espectacle musical Enecus s’edinsarà en la capacitat de transformació de les persones en un món canviant i líquid prenent com a inspiració la transformació i la vida de sant Ignasi. Amb guió i direcció d’Enric Llort, hi participaran professionals de la música i de les arts escèniques de la ciutat com Jordi Figueras, Celeste Alías, Marta Valero, Xavier Mestres, Natxo Tarrés i Salva Racero.