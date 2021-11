L'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central s'ha sumat al Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones amb la difusió del gest de socors per a les víctimes de violència masclista a través de fotografies.

L'ICS recorda que qualsevol dona que sigui víctima de violència masclista pot adreçar-se al telèfon gratuït i confidencial contra la violència masclista 900 900 120, amb atenció permanent 24 hores els 365 dies. En cas d'acudir al Centre d'Atenció Primària, la dona serà atesa pel professional sanitari i, si les lesions que presenta ho requereixen, es deriva a l'atenció hospitalària. Si precisa protecció, s'activa el cos de Mossos d'Esquadra.

El cas es posa en coneixement de la treballadora social de l'equip d'atenció primària per tal que pugui iniciar el procés d'atenció amb aquella persona i treballi coordinadament amb altres agents del territori. Des de primària també s'ofereix atenció per aquelles dones que han patit violència o les que l'estan patint i no la verbalitzen, però el professional en té sospita. "Les treballadores socials dels equips treballen per l'atenció a les víctimes de violència masclista i estan formades per acompanyar les dones que es troben en aquesta situació, donant a conèixer els recursos que tenen a l'abast i explicant els processos que han de seguir per aconseguir la recuperació física, mental i social", concreta Eva Torra, responsable de Treball Social de l'ICS Catalunya Central.

Torra destaca el paper que té l'atenció primària a l'hora de detectar i atendre situacions de violència masclista: "acompanyem, amb l'escolta activa, assessorem i informem".