Després de l'acte institucional celebrat al migdia a la plaça Major amb prop de 700 persones, segons l'Ajuntament, aquest mateix espai ha estat el punt d'arribada, passades les 8 del vespre, d'una manifestació convocada a les 7 de la tarda a la Ben Plantada pel Comitè 25-N de Manresa, integrat per moviments juvenils i feministes de la ciutat.

Segons la Policia Local, s'hi han aplegat 350 persones, algunes de les quals portaven torxes.

Durant el recorregut rere una pancarta amb el lema "Contra la violència masclista, ofensiva feminista", les participants han avançat per la carretera de Vic, on han tallat el trànsit, i han pujat per la Muralla del Carme per anar a trobar el carrer de Sobrerroca i arribar a la plaça Major, on han llegit un manifest reivindicatiu.