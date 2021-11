L’Ajuntament de Manresa ha decidit instaurar un reconeixement a les iniciatives comercials i oficis de la ciutat que arribin als cent anys en actiu. Amb aquesta iniciativa es pretén posar en valor el comerç local de Manresa, l’emprenedoria, l’esforç i el servei de qualitat i proximitat que ofereixen. També vol ser un agraïment a aquelles trajectòries comercials que, amb els anys, han ajudat a conformar el teixit comercial i urbà de la ciutat.

La proposta es va començar a gestar en el primer tram de l’actual mandat, el 2019, però la covid va impedir la celebració del primer acte. Ara s'ha programat la primera recepció als establiments que han complert 100 anys d’ofici des del 2019. Es tracta de l’Herboristeria Sant Miquel (1919), la Joieria Tous (1920) i la botiga de parament de la llar Casa Sabaté (1921). L’acte es farà aquest divendres, a les 11 del migdia, a la Sala de Columnes de la Casa Consistorial, amb la presència de representants dels tres establiments. Rebran una distinció de mans de l’alcalde, Marc Aloy Guàrdia, i de la regidora d’Indústria, Comerç i Activitats, Núria Masgrau Fontanet.

Herboristeria Sant Miquel

El matrimoni format per Joan Pujols Aimerich, de Sant Llorenç de Morunys, i Antònia Riu Travé, de Canalda (Odèn), va obrir l’establiment el 1919 al número 4 del carrer Sant Miquel, després de tenir durant uns anys una parada d’herbes a la plaça Major. La filla, Montserrat Pujols, es va casar amb el botiguer de davant, Rafael Plans, i van tenir una filla: l’Antònia Plans Pujol, que va regentar l’herboristeria fins que es va jubilar i la va passar a les seves filles: Montserrat i Núria Zurita Plans, que en són la quarta generació. L’interior del local manté el taulell i l’estructura de magatzem amb 120 calaixos d’herbes remeieres.

Joieria Tous

Els orígens es remunten al 1920, quan el jove aprenent Salvador Tous Blavi es va iniciar en l’ofici de rellotger, obrint més tard el seu propi establiment a Manresa, al cèntric carrer del Born.

El 1935 va contraure matrimoni amb Teresa Ponsa Mas. El negoci familiar creixia, i amb aquest, la família. El 1941 va néixer Salvador Tous Ponsa. A pocs passos del negoci es trobava Calçats Torra, la sabateria dels pares de Rosa Oriol Porta. En Salvador Tous i la Rosa Oriol van contraure matrimoni el 1965. L’habilitat de l’ofici del Salvador i la creativitat innata de la Rosa es van trobar.

Amb els anys, passarien d’aquella botiga inicial a la companyia global actual, convertint-se en els fundadors de la Joieria Tous tal i com s'entén avui. El 1985 naixeria l’ós Tous. Des d’aleshores, la firma ha anat creixent i transformant-se, adaptant el negoci i la seva cultura corporativa a les exigències de cada moment. Amb la incorporació, a la dècada dels 90, de la tercera generació —les filles Rosa, Alba, Laura i Marta— es va iniciar el procés d’internacionalització de la marca.

Actualment, la quarta generació també s’ha incorporat a la companyia. Des dels seus inicis, Tous ha tingut present la importància del territori, mantenint sempre la seva seu central a Manresa. En aquests moments té presència a més de 45 països, amb més de 700 botigues, i ocupa 4.000 professionals arreu del món.

Casa Sabaté

A l’entorn de Sant Joan de 1921, Sebastià Sabaté Pàmies i la seva esposa, Francesca Guitart Solervicens, que havien quedat sense feina a causa del tancament de la fàbrica tèxtil Lluvià, obrien una botiga de parament de la llar als baixos de la carretera de Vic, 34. Avui, l’establiment continua al mateix lloc i ofereix la mateixa tipologia de producte, adaptada als nous temps.

Casa Sabaté és coneguda popularment com a “Plats i Olles” o bé, entre el veïnat del barri, “Cal Terrisser”, per les cassoles, olles i tota mena d’estris de terrissa que oferia. La filla del matrimoni fundador, Carme Sabaté Guitart, i el seu espòs, Josep Piqué Vidal, foren la segona generació, mentre que la tercera és formada per Sebastià Piqué Sabaté i M. Teresa Serra Aliet. El Sebastià, titular del negoci les darreres dècades, té 80 anys complerts i encara hi passa força hores, al costat del seu fill, Josep Piqué Serra, a qui ha passat el relleu. Varietat de productes (fins a 13.000 referències) i servei proper i personalitzat són les claus que han convertit el negoci en centenari.