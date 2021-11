Ha mort Joan Iglesias Capellas (1965), el manresà que va ser el director del Programa per definir un nou model de l’administració tributària catalana entre els anys 2013 i 2015.

Doctor en Dret, el 2013 el President, Artur Mas, li va encarregar que dissenyés una hisenda catalana i a la catalana, una estructura d'estat imprescindible si mai Catalunya esdevé un estat.

Per explicar-la va intervenir com ideòleg en nombrosos actes sobre una de les principals estructures d’un futur estat com és el model tributari. És autor del llibre "Una Hisenda a la catalana. Preguntes i respostes sobre la hisenda pròpia".

Va ser professor del Departament d'Economia Pública i Economia Política de la Facultat de Ciències Econòmiques de la UB, acadèmic de la Reial Acadèmia Europea de Doctors, professor d'ESADE, de la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Internacional de Catalunya, entre d'altres.

Tot i ser de Manresa ell i els seus tres germans van néixer a Sabadell perquè l'hospital de confiança de la mare, sabadellenca, era a la població del Vallès.

L'avi tenia la botiga de roba Iglesias de la plaça Clavé, que ara dirigeix la tercera generació de la família. Va estudiar al ja desaparegut col·legi Rial, a l'institut Lluís de Peguera i a la Badia-Solé.

L'any 1989 es va treure les oposicions de tècnic municipal a l'Ajuntament de Manresa i va entrar a treballar al departament de contractació. A mitjan anys noranta es va incorporar a l'Agència Tributària.