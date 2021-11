«És molt difícil que vingui. Seria excepcional». L’alcalde Marc Aloy va respondre amb aquestes paraules a la pregunta de si confia que la nova invitació que ha fet l’Ajuntament, via carta, al Sant Pare per assistir, el 22 d’abril del 2022, a la cloenda de la Cruïlla de Camins, el Fòrum Internacional d’Espiritualitat, doni algun resultat. No va descartar, en canvi, que hi tingui presència per altres mitjans. Per exemple, virtualment.

La Cruïlla de Camins és un dels actes principals dels organitzats amb una voluntat transformadora. A banda de xerrades, diàlegs, tallers i visites, inclourà la signatura d’un pacte global multireligiós i multisectorial per convertir les ciutats actuals en espais sosten ibles: l’anomenat Document Manresa. La implicació de Religions for Peace en l’organizació significarà comptar amb la participació de més de noranta països i amb el lideratge de la doctora Azza Karam, secretària general de l’organisme, que ha confirmat la seva presència a Manresa.

Al costat d’aquest fòrum, un altre acte per reflexionar sobre la societat actual serà l’Àgora d’Educació Mestres que (es) transformen, organitzada amb la UManresa-FUB de gener a novembre, i el Simposi d’Espiritualitat Diàlegs per a la transformació de l’entitat Inspiració 2022, amb la participació dels savis Satish Kumar, Jorge N. Ferrer i Berta Meneses i que clourà un concert de Josep Colom al Santuari de la Cova.