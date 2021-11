L’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa ha estrenat un espai polivalent que permet atendre malalts que han de fer un tractament hospitalari ambulatori -sense ingrés-, pacients crònics fràgils que necessiten que els estabilitzin i que, ara, també pot tenir cura de pacients crítics en cas que sigui necessari. Es pot reconvertir en una UCI. És, doncs, un nou equipament flexible i polivalent. Una lliçó que ha donat la covid i un exemple de la direcció cap on han d’anar els centres sanitaris.

Així ho va dir ahir el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en una visita al nou equipament. És a la planta 0 de Sant Joan de Déu i ha suposat una inversió d’un milió d’euros que ha aportat el Servei Català de la Salut per fer front a l’emergència sanitària de la covid tot i que no necessàriament ha d’acollir malalts per coronavirus. D’aquesta forma l’hospital amplia la seva capacitat per a crítics «per estar més i millor preparats per un embat com el de la covid», segons van explicar fonts d’Althaia. L’UCI actual en té 16 que es poden ampliar a 20, i el nou recinte en disposa de 8 més. 28 en total.

Hospital de dia i UCI

El nou espai funciona normalment com a hospital de dia. De fet és a l’Hospital de Dia. 12 boxs dels sus 32 boxs s’han transformat ara en 8 molt més amplis polivalents, va explicar la directora d’Infermeria, Assumpta Prat. Unes portes automàtiques el separen de la resta de la unitat, amb la qual cosa es garanteix que quedi completament segellat.

Quan la situació ho requereixi, aquests boxs «els podrem habilitar per tenir-hi pacients crítics amb les màximes prestacions. Són boxs que estan dissenyats amb totes les noves tecnologies de climatització, la qual cosa ens dona seguretat tan si són per pacients covid o no. Ens anirem ajustant en funció de les necessitats com hem fet durant tota la pandèmia». Del que es tracte, va ressaltar, és que no hi hagi espais que no s’utilitzin per prestar atenció sanitària, sinó que sempre estiguin disponibles ja sigui, en aquest cas, per un tractament ambulatori o, si fa falta, un de crític.

Atenció a malalts crítics

Prat va recordar ahir que «a les primeres onades vam passar realment dificultats a l’hora de poder atendre aquest malalt més critic». Es dona la circumstància que l’Hospital de Dia de Sant Joan de Déu es va reconvertir, tot ell, en una gran àrea de semicrítics durant els primers mesos de la pandèmia, els més complicats.

El conseller Argimon, acompanyat per directius de la Fundació Althaia encapçalats pel seu director general, Manel Jovells, i l’alcalde de Manresa i president del patronat de la fundació, Marc Aloy, van visitar ahir al matí el nou equipament.

Els 8 boxs són als laterals. Al mig hi ha els taulells de treball dels professionals sanitaris. Cadascuna de les habitacions està equipada per reconvertir-se en UCI d’una forma àgil i ràpida. Si no és el cas, els boxs es continuaran fent servir com fins ara per atendre aquelles persones que necessiten rebre un tractament ambulatori. Com que són habitacions més àmplies que els boxs d’abans, pot acollir més d’un pacient. Quatre dels boxs estan pensats per a malalts malalts crònics fràgils amb l’objectiu d’estabilitzar-los. En aquest cas tenen dos llits.

Segueix el mateix disseny dels espais més nous de l’hospital. Colors clars, mobles de fusta i detalls com per exemple una posta de sol en un dels capçals d’un dels taulells principals, o indicacions geogràfiques -serralades, pobles o monuments- que es poden veure des de la finestra que fa entrar llum natural al recinte.

Un cop feta la visita, breu, la nombrosa comitiva es va traslladar al vestíbul de la sala d’actes per fer els tradicionals parlaments. Jovells va destacar la polivalència del nou espai. «És fruit dels aprenentatges de la covid i serà de gran utilitat», va dir. Aloy va remarcar el compromís de la institució sanitària i assistencial amb el territori, i Argimon va posar el nou espai com a exemple de cap on han d’anar els hospitals. «És versàtil, multifuncional i adaptable. Si alguna cosa hem après de la pandèmia de la covid és, precisament, que hem de tenir capacitat d’adaptació». Va assegurar que «teníem un dèficit de llits crítics. I no només per la covid».

«No som una illa, i el que passa al nord tard o d’hora ens arribarà»

Catalunya no és una illa, i el que està passant al centre i al nord d’Europa, a on la covid s’ha disparat, «tard o d’hora ens arribarà», va alertar ahir el conseller de Salut Josep Maria Argimon. Va explicar que el fet que algú comenci abans, «que també ens ha passat en algun moment», es deu a múltiples factors. La vacunació, que fa més fred «i la gent es retira abans a llocs tancats i no fa tanta vida a fora» i que «comencem el curs escolar més tard i sabem que ara els nens i nenes, que és el grup no vacunat, és on hi ha més infeccions».

De les dades de la Catalunya central va dir que «està com Catalunya en general. «Si l’indicador està una mica més amunt o una mica més avall, té poca transcendència».

El conseller també va ser reivindicatiu. Va reclamar els fons covid per fer front a la pandèmia. «És clau i bàsic si volem una sanitat que realment doni servei a la ciutadania». Per això va emplaçar «tots els partits, de tots els colors, a pressionar per tenir aquests fons. Necessitem avançar en l’entorn de la salut».